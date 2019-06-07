С вещами на выход: в Таллинне дети могут остаться без возможности тренироваться

Хотя в Эстонии спорт, особенно, молодежный, провозглашен приоритетом на всех уровнях, страна – каждое самоуправление и каждый район – практически задыхается от нехватки инфраструктуры. Нет ни одного населенного пункта, в котором нет хотя бы одного клуба, руководству которого нужно в прямом смысле слова кулаками, скандалами и угрозами выбивать спортивную площадку и приемлемое время для проведения детских тренировок.
В очередную такую битву сейчас вынужден ввязаться тренер гандбольных команд SK Reval-Sport Сергей Исаев. Его ребята тренируются в спортивном зале на таллиннской улице Эрика, 5а. «Мы воспитали гандболистов, представленных на международном уровне. В наших командах тренируются члены сборной Эстонии», - рассказывает Сергей о том, что именно заставило его обратиться в редакцию Rus.Postimees.
«Зал, в котором мы занимаемся, совсем недавно отремонтировали – приведены в порядок душевые, сам зал, наконец, у нас появились нормальные условия для тренировок. Однако недавно мы получили предупреждение от города, что осенью мы время в зале не получим, поскольку его хотят переоборудовать под занятия спортивной гимнастикой», - объяснил тренер.
Поделить зал с гимнастами не удастся: нельзя совместить несовместимое. И значит, придется искать новое место для тренировок. «Такого зала в Пыхья-Таллинне нет. Есть залы для видов спорта с мячом, но для гандбола нужна площадка определенных размеров, нужна разметка. Кроме того, дети привыкли ходить в этот зал, расположенный недалеко от их домов», - объяснил тренер.
Сейчас Сергей в полной растерянности: никто толком не объясняет, никто ничего не предлагает. Он обратился напрямую к вице-мэру столицы Вадиму Белобровцеву, который отвечает за спорт: «Вадим приходил к нам, удивился, что мы вообще там занимаемся – у него такой информации не было – и попросил написать обращение от клуба и родителей. Мы написали, отправили в конце мая, но ответа пока не получили. Свое обращение я отправил и Эстонский союз гандбола».
Генеральный секретарь союза Пирье Орассон отметила, что Сергей Исаев десятилетиями учит девочек и мальчиков игре в гандбол. Среди его воспитанниц Алина Молкова и Полина Горбачева, которые отстаивают честь Эстонии в составе национальной сборной.
В свою очередь родители занимающихся в этом зале детей собрали несколько десятков подписей под требованием не выгонять детей из зала и дать им возможность заниматься своим любимым видом спорта именно на Эрика, 5а.
Руководитель Таллиннского департамента спорта и молодежи Айво Нормак признал, что проблема действительно существует, но на данный момент окончательное решение еще не принято: «К городу Таллинну обратился Эстонский союз гимнастики с предложением построить в столице тренировочный зал для занятий спортивной гимнастикой. Союз готов взять на себя оснащение и организовать установку в зале необходимого для тренировок инвентаря, а также поддерживать его в порядке. У города просят возможность использовать для создания гимнастического зала какой-то уже имеющийся зал, предназначенный для игр с мячом. Одним из возможных вариантов действительно может стать перестройка зала на Эрика, 5а в зал спортивной гимнастики».
По словам Нормака, зал на Эрика сейчас является единственным в районе, да и в столице, который подходит для его переоборудования под гимнастический: «Лучшим решением и альтернативой в такой ситуации может быть строительство нового спортзала, но сейчас у города, к сожалению, нет такой бюджетной возможности».
Финансирование является ключевым моментом в этой истории. Нормак напомнил, что спортивная гимнастика является олимпийским видом спорта, в развитие которого Эстония не вкладывалась десятилетиями: «Эстония является единственной европейской страной, в которой спортивная гимнастика не развивается и не вызвает привлекает к себе внимания. Главной причиной в сложившейся ситуации является отсутствие возможностей для проведения тренировок.
Эстонский союз гимнастики в сотрудничестве с Международным союзом гимнастики нашли возможность поставить в Эстонию профессиональный и современный гимнастический инвентарь. Кроме того, Эстонский союз гимнастики готов покрыть расходы на строительные работы, связанные с установкой инвентаря. В бюджете города для инвестиции ресурсов в нужных объемах нет. Реализация данного проекта возможна только в сотрудничестве с соответствующим союзом. В результате проекта сотрудничества спортивные возможности Таллинна стали бы многограннее и была бы восстановлена возможность заниматься на любительском уровне одним из традиционных видов олимпийского спорта».
Поэтому и принятие окончательного решения отложено на конец июня, когда будут определены все источники финансирования.
А что делать другому, кстати, тоже олимпийскому виду спорта – гандболу? «В районе есть несколько альтернативных спортзалов - Сылеский спортивный центр, спортзал по адресу Сыле, 40, Пыхьяский спортхолл, спортзал Карьямааской школы и другие. Правда, в этих залах уже сформировалась клиентура и графики тренировок, а для получения времени нужно вести переговоры и находить компромисс с управляющими залами. Департамент спорта и молодежи при необходимости готов помогать клубам в этом», - ответил Нормак.
Он уточнил, что зал на Эрика попал в поле зрения еще и из-за своей небольшой загруженности: «Загруженность спортзала на Эрика, 5а тренировками сейчас не очень высокая - примерно из 150 клубов и 22 500 молодых спортсменов, которые получают от города поголовные деньги, на Эрика, 5а тренируется только один клуб с 50 спортсменами».
Является ли это аргументом? Если подойти с холодным рассудком, то, безусловно. Количество спортсменов, занимающихся в зале невелико, гимнастика может привлечь больше, кроме того, в городе, наконец, появится хоть какой-то современный зал для занятий этим видом спорта. Но непонятно, почему проблемы одного олимпийского вида спорта нужно решать за счет другого? Особенно, когда за всем этим стоят дети, которые хотят заниматься тем, что им нравится, но у которых есть все шансы потерять такую возможность, поскольку найти в столице площадку и время для кого-то нового очень и очень сложно.