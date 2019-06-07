С вещами на выход: в Таллинне дети могут остаться без возможности тренироваться

В очередную такую битву сейчас вынужден ввязаться тренер гандбольных команд SK Reval-Sport Сергей Исаев. Его ребята тренируются в спортивном зале на таллиннской улице Эрика, 5а. «Мы воспитали гандболистов, представленных на международном уровне. В наших командах тренируются члены сборной Эстонии», - рассказывает Сергей о том, что именно заставило его обратиться в редакцию Rus.Postimees.

«Зал, в котором мы занимаемся, совсем недавно отремонтировали – приведены в порядок душевые, сам зал, наконец, у нас появились нормальные условия для тренировок. Однако недавно мы получили предупреждение от города, что осенью мы время в зале не получим, поскольку его хотят переоборудовать под занятия спортивной гимнастикой», - объяснил тренер.

Поделить зал с гимнастами не удастся: нельзя совместить несовместимое. И значит, придется искать новое место для тренировок. «Такого зала в Пыхья-Таллинне нет. Есть залы для видов спорта с мячом, но для гандбола нужна площадка определенных размеров, нужна разметка. Кроме того, дети привыкли ходить в этот зал, расположенный недалеко от их домов», - объяснил тренер.

Сейчас Сергей в полной растерянности: никто толком не объясняет, никто ничего не предлагает. Он обратился напрямую к вице-мэру столицы Вадиму Белобровцеву, который отвечает за спорт: «Вадим приходил к нам, удивился, что мы вообще там занимаемся – у него такой информации не было – и попросил написать обращение от клуба и родителей. Мы написали, отправили в конце мая, но ответа пока не получили. Свое обращение я отправил и Эстонский союз гандбола».

Генеральный секретарь союза Пирье Орассон отметила, что Сергей Исаев десятилетиями учит девочек и мальчиков игре в гандбол. Среди его воспитанниц Алина Молкова и Полина Горбачева, которые отстаивают честь Эстонии в составе национальной сборной.

В свою очередь родители занимающихся в этом зале детей собрали несколько десятков подписей под требованием не выгонять детей из зала и дать им возможность заниматься своим любимым видом спорта именно на Эрика, 5а.

Руководитель Таллиннского департамента спорта и молодежи Айво Нормак признал, что проблема действительно существует, но на данный момент окончательное решение еще не принято: «К городу Таллинну обратился Эстонский союз гимнастики с предложением построить в столице тренировочный зал для занятий спортивной гимнастикой. Союз готов взять на себя оснащение и организовать установку в зале необходимого для тренировок инвентаря, а также поддерживать его в порядке. У города просят возможность использовать для создания гимнастического зала какой-то уже имеющийся зал, предназначенный для игр с мячом. Одним из возможных вариантов действительно может стать перестройка зала на Эрика, 5а в зал спортивной гимнастики».