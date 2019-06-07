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В связи с новым грозовым предупреждением синоптиков и тем более перед выходными, когда многие покидают свои дома, техноблог Digitark считает важным напомнить о том, что можно сделать, чтобы защитить электронику от скачков напряжения в сети.

«Весной и летом прошлого года больше всего головной боли грозы доставили клиентам Telia на Хийумаа и в Вильянди. В обоих регионах грозовые штормы повредили огромное количество электроники, в некоторых домах нашим техникам приходилось менять сразу десятки роутеров и дигибоксов, – сказал руководитель подразделения частных клиентов Telia Холгер Хальянд. – Техники рассказывают, что на Хийумаа разразилась гроза такой силы, что в одном доме пострадали даже окна. Столкнулись они и с тем, что пострадавшие от удара молнии роутер, кабель и розетка превратились практически в горстку пепла, которую оставалось лишь замести с пола».

В 2018 году приборами Telia было зарегистрировано 58 грозовых дней, что на 71% больше чем годом ранее. Что касается обращений клиентов, то их число превысило 3700 – всего пришлось поменять более 2500 устройств, получивших повреждения из-за грозы.

Молния становится причиной самых разных повреждений начиная с выхода из строя одного порта роутера и заканчивая тем, что вместе с роутером сгорает и дигибокс, а то и телевизор. Техники Telia сталкивались с ситуациями, когда удар молнии уничтожал весь кабель, проложенный в стене.

Важно знать, что на устройства, поврежденные скачком напряжения, не действует гарантия производителя. Таким образом владельцу придется самому нести расходы по ремонту или покупке нового устройства.