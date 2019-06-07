После крушения самолета Ан-148 в Подмосковье и гибели 71 человека выяснилось, что дипломы 65 пилотов недействительны

Результаты проверки показали, что второй пилот, управлявший упавшим Ан-148, Сергей Гамбарян получил свидетельство на основе обучения именно в ЮУрГУ 21 июня 2017 года. Проверка также выявила 64 других пилота, которые получили сертификаты на основании обучения в этом же вузе, пишет "Коммерсант".

Прокуратура передала материалы в Росавиацию, которая по результатам своей проверки стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов. Летчики в связи с действиями Росавиации обратились в суды по всей стране, но те иски отклонили. В итоге пилоты остались без работы.

Обучение по специальности "пилот" проводилось на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ с тренировками в учебно-тренировочном центре "ЧелАвиа" и созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении "Челябинское летное училище гражданской авиации" (ЧЛУГА), в России. У всех трех структур отсутствовали действующие сертификаты и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации.

Прокурорская проверка показала, что вуз не имел не только сертификата авиационного учебного центра, но и утвержденной Росавиацией программы подготовки.

По данным "Коммерсанта", сейчас в Центральном районном суде Челябинска, рассматривается два иска челябинского транспортного прокурора к ЮУрГУ. По одному из них ведомство требует признать незаконной деятельность вуза по обучению на пилотов. Второй иск - о признании недействительными дипломов по специальности "летная эксплуатация летательных аппаратов" с присвоением квалификации "пилот". По этим искам дипломов могут лишиться 103 выпускника ЮУрГУ.

С 2017 года ЧЛУГА и, соответственно, ЮУрГУ не занимаются обучением пилотов. 32 выпускника 2017 года так и не получили дипломы.

В конце мая генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме, рассказывал о "серьезных проблемах в авиационной отрасли". "В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки", - сказал Чайка, отметив, что только в 2017 году от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств. Речь в основном шла о выпускниках ЮУрГУ.

В ЧЛУГА возмущены запретом на обучение пилотов. "Такую базу загубили! Она была лучшей в Европе. Три ангара забиты самолетами, тренажеры. Теперь они стоят, не эксплуатируются, здание рушится", – сказал директор ЧЛУГА Александр Матусевич. По его словам, за все годы существования совместной программы с ЮУрГУ обучение прошли около 300 человек. Сколько из них лишились свидетельств пилотов, он уточнить не смог. По его словам, часть выпускников, лишенных свидетельств Росавиацией, получили пилотские лицензии за границей и сейчас летают, а те, кто остался в России, "мучаются и судятся".

Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск Оренбургской области, пропал с экранов радаров 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпевшими признаны 108 человек.

Следователи пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стала банальная ошибка экипажа, забывшего включить обогрев датчиков. "Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение", - сообщила сотрудница следственного ведомства.

Поскольку датчики обогрева не были включены, командир воздушного судна Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование. "При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость", - поясняла представитель СК РФ.

Об ошибке экипажа, отсутствии слаженности в действиях пилотов и человеческом факторе как причине катастрофы свидетельствовали и опубликованные ранее записи переговоров пилотов. Судя по их репликам, летчики во время полета никак не могли договориться, куда тянуть ручку управления самолетом.