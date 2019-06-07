В США россиянка Богдана Осипова (Мобли) получила семь лет тюрьмы по обвинению в похищении собственных детей и в попытках вымогательства денег у их отца. Россия называет приговор негуманным.
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил 38-летнюю гражданку России и США к 84 месяцам тюрьмы. Жюри присяжных признало ее виновной в марте, ей грозил срок до 43 лет.
По версии обвинения, в 2014 году Осипова уехала из Канзаса в Россию и забрала с собой дочь от брака с местным жителем Брайаном Мобли и старшего сына от предыдущих отношений. В этот момент она была беременна их вторым совместным ребенком - девочка родилась уже в России, после чего супруги развелись.
Ко времени отъезда россиянки из США между супругами шел бракоразводный процесс, и суд установил совместную опеку родителей над общей дочерью, пишет The Wichita Eagle. Осипова, таким образом, не имела права вывозить ее из страны без согласования с мужем. Позже суд в США передал Брайану Мобли опеку над обеими девочками. Дочери пары по-прежнему находятся в России и живут с опекуном - тетей Осиповой, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Осипова вернулась в США в сентябре 2017 года, чтобы урегулировать вопрос об опеке над детьми, но была арестована. Она подала заявление в суд, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд назначил дату слушаний, но через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.