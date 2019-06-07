В ходе суда Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд разрешения на их вывоз за границу не дал. Согласно решению российского суда, место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

Обвинение указывало, что Осипова разрешала бывшему мужу общаться со старшей дочерью до 2016 года, а затем стала требовать за это деньги, пишет The Washington Post.

Версия отца

Бывший муж Богданы Осиповой Брайан Мобли создал в «Фейсбуке» группу, посвященную поиску дочерей. Там опубликован документ, в котором с его позиции изложена история конфликта.

Осипова и Мобли начали встречаться в феврале 2012 года, а уже в мае россиянка забеременела. В августе Мобли - военный - получил приказ о переводе на авиабазу в окрестностях Уичито. В октябре Осипова переехала к нему вместе со своим сыном. В январе 2013 года Мобли и Осипова поженились - через три дня после рождения первой дочери.

А в марте 2014 года Мобли подал на развод - уже во второй раз - и суд тогда вынес решение о временной совместной опеке супругов над ребенком. Первый раз случился в августе 2013 года - тогда Мобли съехал из общего дома, за который, однако, продолжил платить.

Согласно этому решению суда, Богдана Осипова должна была остаться жить в их совместном доме. Кроме того, Мобли выплачивал ей 727 долларов в месяц на содержание ребенка.

Осипова в суде говорила, что у нее не было поддержки от семьи, но Мобли отмечает, что ее мать и отчим живут в Нью-Йорке, причем мать не работала и регулярно навещала ее в Канзасе.

По версии Мобли, Осипова не хотела оформлять развод и скрывалась от судебных приставов. Когда тем удалось наконец вручить ей необходимые документы, она пригрозила мужу, что заберет детей в Россию, если тот не откажется от развода. Он сообщил об этом своему адвокату, который связался с адвокатом Осиповой и предупредил о недопустимости таких действий. После этого Осипова уехала в Россию, забрав с собой дочь.

Реакция России

Генконсульство России в Хьюстоне назвало приговор Богдане Осиповой несправедливым и негуманным.

«Дело Б.А.Осиповой - это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США», - добавили в консульстве.

По данным ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров выражал озабоченность судьбой Осиповой на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Сочи в мае.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала Вашингтон «прекратить правовой произвол в отношении россиянки».