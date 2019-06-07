Скоро авиапассажирам не придется вынимать из ручной клади жидкости и ноутбуки

В одном из самых загруженных аэропортов мира — британском Хитроу — собираются установить новые 3D-сканеры для досмотра ручной клади, пишет turizm.ru. Благодаря новейшей технологии, пассажиры аэропорта в скором времени смогут избежать длинных очередей.

Новые сканеры компьютерной томографии, аналогичные оборудованию в больницах, позволят сотрудникам безопасности получать детальное трехмерное рентгеновское изображение всего, что находится внутри ручной клади пассажира, и обнаруживать скрытые взрывчатые вещества. В свою очередь новинка облегчит путешественникам досмотр. В частности, им не нужно будет доставать из своих сумок все жидкости и убирать их в отдельный пластиковый пакет. Кроме того, пассажиров избавят при прохождении контроля безопасности от выкладывания в лоток ноутбуков и других гаджетов.

По словам специалистов, 3D-сканеры помогут сократить время ожидания пассажиров, проходящих предполетный досмотр, которое в некоторых терминалах превышает десять минут. Планируется, что сканеры появятся в большинстве крупных аэропортов Великобритании к 2022 году. На данный момент технология проходит испытания в Хитроу. Такие же сканеры тестируют и во многих других воздушных гаванях, например, в Нью-Йорке, Женеве и Амстердаме.