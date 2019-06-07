Пт, 7.06.2019
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  • Скоро авиапассажирам не придется вынимать из ручной клади жидкости и ноутбуки

Скоро авиапассажирам не придется вынимать из ручной клади жидкости и ноутбуки

Международный аэропорт Хитроу.

ФОТО: POOL / REUTERS

Пассажирам крупнейшего международного аэропорта Хитроу в Лондоне разрешат не доставать все жидкости из портфелей и сумок и не убирать их в отдельный пластиковый пакет. Об этом пишет The Sun.

В одном из самых загруженных аэропортов мира — британском Хитроу — собираются установить новые 3D-сканеры для досмотра ручной клади, пишет turizm.ru. Благодаря новейшей технологии, пассажиры аэропорта в скором времени смогут избежать длинных очередей.

Новые сканеры компьютерной томографии, аналогичные оборудованию в больницах, позволят сотрудникам безопасности получать детальное трехмерное рентгеновское изображение всего, что находится внутри ручной клади пассажира, и обнаруживать скрытые взрывчатые вещества. В свою очередь новинка облегчит путешественникам досмотр. В частности, им не нужно будет доставать из своих сумок все жидкости и убирать их в отдельный пластиковый пакет. Кроме того, пассажиров избавят при прохождении контроля безопасности от выкладывания в лоток ноутбуков и других гаджетов.

По словам специалистов, 3D-сканеры помогут сократить время ожидания пассажиров, проходящих предполетный досмотр, которое в некоторых терминалах превышает десять минут. Планируется, что сканеры появятся в большинстве крупных аэропортов Великобритании к 2022 году. На данный момент технология проходит испытания в Хитроу. Такие же сканеры тестируют и во многих других воздушных гаванях, например, в Нью-Йорке, Женеве и Амстердаме.

Новые сканеры не снимают ограничений на провоз жидкостей в салоне. Согласно действующим правилам, пассажиры могут взять с собой на борт емкости объемом не более 100 мл. Общий литраж не должен превышать одного литра. Ограничения в странах ЕС ввели в ноябре 2006 года в рамках борьбы с терроризмом. Дело в том, что в больших бутылках террористы могут прятать взрывчатые вещества. Подобные инциденты происходили на трансатлантических перелетах.

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