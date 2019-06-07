Пт, 7.06.2019
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В Дубае автобус с туристами попал в ДТП: 17 человек погибли
Фото с места происшествия

Фото иллюстративное.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Число погибших в результате аварии с участием оманского рейсового автобуса в Дубае в ОАЭ возросло до 17 человек, говорится в сообщении полиции Дубая в Twitter.

Автобус национальной транспортной компании Омана Mwasalat в четверг вечером врезался в дорожный знак при съезде с шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road в Дубае. Он выполнял рейс из Маската с 31 пассажиром на борту, передает Newsru.

Ранее полиция Дубая сообщала, что в результате этого ДТП погибли 15 человек, и еще пятеро получили тяжелые травмы. Также госпитализирован водитель автобуса, получивший травмы средней тяжести.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов полагают, что к трагедии привела ошибка водителя или халатность.

Среди погибших пассажиров есть представители разных национальностей, некоторые из них были туристами и возвращались в Дубай из Омана после выходных в честь праздника окончания поста Ид аль-Фитр, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эмиратские СМИ.

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