В Дубае автобус с туристами попал в ДТП: 17 человек погибли

Автобус национальной транспортной компании Омана Mwasalat в четверг вечером врезался в дорожный знак при съезде с шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road в Дубае. Он выполнял рейс из Маската с 31 пассажиром на борту, передает Newsru.

Ранее полиция Дубая сообщала, что в результате этого ДТП погибли 15 человек, и еще пятеро получили тяжелые травмы. Также госпитализирован водитель автобуса, получивший травмы средней тяжести.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов полагают, что к трагедии привела ошибка водителя или халатность.

Среди погибших пассажиров есть представители разных национальностей, некоторые из них были туристами и возвращались в Дубай из Омана после выходных в честь праздника окончания поста Ид аль-Фитр, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эмиратские СМИ.