В Дубае автобус с туристами попал в ДТП: 17 человек погибли
Число погибших в результате аварии с участием оманского рейсового автобуса в Дубае в ОАЭ возросло до 17 человек, говорится в сообщении полиции Дубая в Twitter.
Автобус национальной транспортной компании Омана Mwasalat в четверг вечером врезался в дорожный знак при съезде с шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road в Дубае. Он выполнял рейс из Маската с 31 пассажиром на борту, передает Newsru.
Ранее полиция Дубая сообщала, что в результате этого ДТП погибли 15 человек, и еще пятеро получили тяжелые травмы. Также госпитализирован водитель автобуса, получивший травмы средней тяжести.
Власти Объединенных Арабских Эмиратов полагают, что к трагедии привела ошибка водителя или халатность.
Среди погибших пассажиров есть представители разных национальностей, некоторые из них были туристами и возвращались в Дубай из Омана после выходных в честь праздника окончания поста Ид аль-Фитр, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эмиратские СМИ.
#هام | في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع #حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكب يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة. pic.twitter.com/ma5FRPW9OX— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 6 июня 2019 г.