Аас встретился с Петербурге с министром транспорта России

Аас заверил российского коллегу, что Эстония и в дальнейшем будет инвестировать в инфраструктуру железной дороги, в том числе, обеспечит скорость движение по направлению из Таллинна в Нарву в 120-135 километров в час.

«Одновременно важно продолжить сотрудничество, чтобы снизить время, затрачиваемое на пограничные процедуры и, таким образом, увеличить скорость передвижения пассажиров между двумя странами», - сказал Аас. Министр добавил, что Эстония по-прежнему заинтересована в возможном пассажирском соединении по направлению Псков-Печоры-Койдула, которое в свою очередь соединится с Тарту и Таллинном.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас встретился в Петербурге с министром транспорта России Евгением Дитрихом. ФОТО: Министерство экономики и коммуникаций

Кроме того, министр Аас сказал, что кроме перевозки пассажиров, например, можно заняться развитием сотрудничества в плане перевозки грузов по железной дороге: «Я вижу перспективы для увеличения транзита через Эстонию. У нас достаточно свободных возможностей как на железной дороге, так и в портах для быстрой и качественной обработки грузов».