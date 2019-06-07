Россия заявила протест американским военным по поводу опасных маневров в море

"Инцидент произошел в пятницу в 6:35 по московскому времени в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США", - сообщили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

Американский крейсер УРО (с управляемым ракетным оружием) Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля, заявили российские военные.

"В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - добавили в пресс-службе ТОФ.

Американцы назвали заявление РФ пропагандой

Российский корабль едва не столкнулся с американским ракетным крейсером в результате собственных действий, которые были небезопасными и непрофессиональными, заявил официальный представитель седьмого оперативного флота США Клейтон Досс. Причем он утверждает, что инцидент произошел в Филиппинском море, и в нем участвовал российский эсминец.

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса "Удалой" совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville", - отметил он.

Досс назвал пропагандой утверждение российской стороны о том, что сам американский корабль совершил опасный маневр. Он подчеркнул, что российский эсминец приблизился к американскому крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров.

Длина ракетного крейсера Chancellorsville - 172 метра, его команда состоит примерно из 350 человек. Он несет на себе ракеты-перехватчики различных типов, крылатые ракеты Tomahawk, ракеты Harpoon, оснащен скорострельными пушками и торпедными аппаратами, имеет два противолодочных вертолета. Chancellorsville предназначен для действий в составе авианосной группы и готов вести комплексные операции ПВО и ПРО, наносить удары по надводным кораблям и подлодкам.