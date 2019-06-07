Зеленый ковер для сада - живые подушки

Живые подушки, ковровые растения, мшистые кочки — это все они, почвопокровные. Они выглядят нежными, но при этом неприхотливы, обладают эффектной зеленью и красиво цветут, очень полезны в оформлении сада и необыкновенно декоративны. При этом строгой их классификации не существует, а потому определиться с выбором и применением бывает непросто. Мы поможем разобраться, какие растения можно отнести к почвопокровным, и как они помогают в ландшафтном дизайне.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Почвопокровные растения — не ботанический класс. Это определение, принятое в садоводстве и ландшафтном дизайне для группы растений, образующих густые коврики на поверхности земли. При этом цвет, форма и характер роста могут значительно различаться. Главное, что они быстро разрастаются и затягивают поверхность почвы, покрывая ее плотной зеленой массой. Из этого свойства и происходит их название.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

В зависимости от целей использования и декоративных задач, разные авторы причисляют к этой группе совершенно различные виды — многолетние почвопокровные растения, однолетники и даже кустарники. Любое невысокое растение, формирующее густые заросли, плотный лиственный покров или пышные куртины и обладающее способностью быстро разрастаться, может быть использовано как почвопокровное.

По характеру роста почвопокровные растения для сада также значительно различаются. Листья некоторых собраны в прикорневую розетку — разрастаясь, они наслаиваются друг на друга и формируют плотные дернины. Если листья мелкие, то масса растений выглядит сплошной фактурной подушкой, покрывающей рельеф. Такую форму роста имеют камнеломки (Saxifraga), гейхеры (Heuchera), армерия (Armeria), очитки (Sedum).

По характеру роста почвопокровные растения для сада также значительно различаются. Листья некоторых собраны в прикорневую розетку — разрастаясь, они наслаиваются друг на друга и формируют плотные дернины. Если листья мелкие, то масса растений выглядит сплошной фактурной подушкой, покрывающей рельеф. Такую форму роста имеют камнеломки (Saxifraga), гейхеры (Heuchera), армерия (Armeria), очитки (Sedum).

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Другие почвопокровники, одно- или многолетние, покрывают землю стелющимися побегами, зачастую укореняющимися, благодаря чему растение образует плотно прижатую к почве сеть и заполняет пространство.

Это барвинки (Vinca), флоксы стелющиеся — флокс шиловидный (Phlox subulata), флокс Дугласа (Phlox douglasii), флокс сибирский (Phlox sibirica), флокс полегающий (Phlox procumbens), клевер (Trifolium), обриета (Aubrieta), живучка (Ajuga).

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru