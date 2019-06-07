В Эстонии погиб украинский строитель

Вблизи порта Мууга на находившегося в полночь на работе украинского строителя упала бетонная панель, сообщает Postimees.
В первые часы четверга в Центр тревоги сообщили о несчастном случае в волости Йыэляхтме вблизи порта Мууга. На приехавшего в Эстонию работать 43-летнего гражданина Украины упала бетонная панель, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
Насколько известно Postimees, коллеги строителя пытались поднять панель, вес которой 2400 кг, но когда бригада скорой помощи прибыла на место, украинец уже был мертв.
«Имеющий необходимое для работы разрешение гражданин Украины скончался на месте происшествия. По какой причине бетонная панель упала на него, еще выясняется», - сказал Лукк.