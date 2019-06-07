В Эстонии погиб украинский строитель

В первые часы четверга в Центр тревоги сообщили о несчастном случае в волости Йыэляхтме вблизи порта Мууга. На приехавшего в Эстонию работать 43-летнего гражданина Украины упала бетонная панель, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Насколько известно Postimees, коллеги строителя пытались поднять панель, вес которой 2400 кг, но когда бригада скорой помощи прибыла на место, украинец уже был мертв.