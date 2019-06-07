Самолет придется подождать: конкурс поставки на линию Таллинн-Курессааре выходит на третий круг

Департамент шоссейных дорог исходя из правил Министерства финансов признал недействительным конкурс поставки на авиалинии Таллинн-Курессааре. Новый конкурс будет объявлен в ближайшее время. С выигравшей предыдущий конкурс дочерней фирмой предприятия Nordica - Regional Jet - не удалось заключить договор к началу июня, вследствие чего пока обслуживать островитян и дальше будет литовская авиакомпания Transaviabaltika.
"Департамент делает все от него зависящее, чтобы как можно скорее вывести на линию Таллинн-Курессааре-Таллинн самолет больших размеров, что лучше отвечало бы потребностям и ожиданиям местных жителей. Так что новый конкурс поставки мы объявим как можно скорее", - пояснил директор по движению Департамента шоссейных дорог Меэлис Теллискиви.
Договор с Transaviabaltika продлен в соответствии с законом об общественном транспорте до тех пор пока не будет найден новый перевозчик. Новый договор заключен на двухлетний срок с возможностью расторжения при условии извещения об этом за два месяца.
Департамент шоссейных дорог не квалифицировал предложение компании Regional Jet, поскольку по состоянию на конец 2017 года ее собственный капитал был в минусе на 2,4 млн евро. Regional Jet оспорила решение в апелляционной комиссии, представив гарантию Nordica о предоставлении дочернему предприятию необходимых денежных средств и солидарной ответственности за выполнение договора поставки.