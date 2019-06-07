Самолет придется подождать: конкурс поставки на линию Таллинн-Курессааре выходит на третий круг

"Департамент делает все от него зависящее, чтобы как можно скорее вывести на линию Таллинн-Курессааре-Таллинн самолет больших размеров, что лучше отвечало бы потребностям и ожиданиям местных жителей. Так что новый конкурс поставки мы объявим как можно скорее", - пояснил директор по движению Департамента шоссейных дорог Меэлис Теллискиви.

Договор с Transaviabaltika продлен в соответствии с законом об общественном транспорте до тех пор пока не будет найден новый перевозчик. Новый договор заключен на двухлетний срок с возможностью расторжения при условии извещения об этом за два месяца.