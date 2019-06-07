Российский производитель удобрений построил близ Нарвы завод за миллиард долларов

Российский производитель минеральных удобрений EuroChem Group AG, который строит в Силламяэ терминал по перевалке аммиака стоимостью 65 миллонов евро, сегодня открыл завод по производству аммиака в Кингисеппе. Объем инвестиций в проект превысил один миллиард долларов.
Объем производства на заводе – 2890 тонн аммиака в день. Его будут доставлять на заводы по производству удобрений в Бельгию, Литву и Фосфоритный завод в Кингесеппе.
Напомним, что EuroChem планировал построить терминал по перевалке аммиака на один миллион тонн в порту Силламяэ уже к декабрю 2018 года, как раз чтобы переваливать продукцию от будущего завода в Кингисеппе. Однако компания VKG Ehitusvõrgud OÜ оспорила разрешение на сооружение терминала, выданное горуправой Силламяэ весной 2018 года, посчитав проектирование этого объекта противозаконным.
9 апреля Тартуский административный суд своим постановлением это ходатайство не удовлетворил, и в декабре 2018 года в Силламяэ началось строительство терминала.