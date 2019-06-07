Российский производитель удобрений построил близ Нарвы завод за миллиард долларов

Объем производства на заводе – 2890 тонн аммиака в день. Его будут доставлять на заводы по производству удобрений в Бельгию, Литву и Фосфоритный завод в Кингесеппе.

Напомним, что EuroChem планировал построить терминал по перевалке аммиака на один миллион тонн в порту Силламяэ уже к декабрю 2018 года, как раз чтобы переваливать продукцию от будущего завода в Кингисеппе. Однако компания VKG Ehitusvõrgud OÜ оспорила разрешение на сооружение терминала, выданное горуправой Силламяэ весной 2018 года, посчитав проектирование этого объекта противозаконным.