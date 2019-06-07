Видео: грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus

Полицейский Марко Майдлас сказал Pärnu Postimees , что переднее левое колесо грузовика лопнуло, поэтому он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus.

«В результате столкновения грузовик и Lexus вылетели с дороги. Куски от разорванной шины повредили также ехавший по встречной полосе прицеп грузовика. Сидевшая за рулем Lexus женщина доставлена в больницу для проверки состояния здоровья», - сказал Майдлас.