Видео: грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus

Сегодня днем в волости Хяэдемеэсте в деревне Рейу на трассе Via Baltica грузовик столкнулся с автомобилем Lexus. Один человек доставлен в больницу.
Полицейский Марко Майдлас сказал Pärnu Postimees, что переднее левое колесо грузовика лопнуло, поэтому он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus.
«В результате столкновения грузовик и Lexus вылетели с дороги. Куски от разорванной шины повредили также ехавший по встречной полосе прицеп грузовика. Сидевшая за рулем Lexus женщина доставлена в больницу для проверки состояния здоровья», - сказал Майдлас.