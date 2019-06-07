В Эстонии распространяется новая схема: в фокусе мошенников - родственники потерявшихся людей

Очень важно взять с собой достаточно питьевой воды, так как обезвоживание очень опасно в жаркую погоду. Рекомендуется не идти в лес в одиночку, так как в случае ухудшения самочувствия или получения травмы друзья или близкие смогут оказать вам первую помощь или обратиться за ней по номеру 112.

Всегда берите с собой мобильный телефон, даже если вы идете в хорошо знакомый вам лес рядом с вашим хутором, дачей или загородным домом. При необходимости вы сможете быстро вызвать себе помощь, а также будет возможность позиционировать ваш мобильный телефон, если возникнет необходимость в ваших поисках.

Оказавшись в беде, звоните по номеру 112

Если вы заблудились, чувствуете ухудшение здоровья или ваша жизнь в опасности, сразу же звоните на номер 112. Полиция начнет поиски, задействует соответствующую технику и при необходимости также добровольных поисковиков.

Каждый нуждающийся в помощи человек и его близкие должны помнить, что поиск и спасение человека, использование любой необходимой техники и помощь добровольных спасателей бесплатны для всех.

Распространяется новая схема

В полицию поступило несколько сообщений о том, что человек, представлявшийся добровольцем, воспользовавшийся тяжелым эмоциональным состоянием близких пропавшего человека, просил у них денег для проведения поиска. Схема состоит в том, что близким создают ложное впечатление о том, что у полиции не стоит ждать помощи, а денежный взнос добровольцам является неизбежностью для того, чтобы они смогли провести поиски.

Также оказывается давление на совесть родственников, убеждая их, что если они не заплатят, то дорогой им человек останется ненайденным или его жизнь не будет спасена. Полиция подчеркивает, что никто не обязан платить деньги, так как вся задействованная техника и человеческий ресурс, в том числе вклад добровольцев в поисках на местности, является бесплатной услугой для нуждающегося в помощи человека и его близких.

Если вы потерялись:

• Позвоните на номер 112. Помощь можно вызвать, даже если на вашей карте нет кредита, звонок на номер 112 – бесплатный.

• Если телефон показывает, что в месте, где вы находитесь, нет поля, вытащите из телефона SIM-карту. Телефон найдет в таком случае ближайшего оператора связи.