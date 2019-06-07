Как профобразование реагирует на крупные сокращения и появление новых специальностей?

- А ребята, которые уже поступили к вам после окончания школы, планируя в будущем работать в энергетике? Что делать с ними?

- На самом деле, очень многие сразу уезжают в Таллинн и в ближайшее зарубежье. По профессиям мехатроника и автоматика, если не в Нарве, не в Ида-Вирумаа, то в других регионах Эстонии или за границей они точно найдут работу. Это перспективные специальности, потому что сегодня всё производство автоматизируется. Мы наблюдаем на рынке труда, что мы меньше нуждаемся в рабочей силе, но с другой стороны, нам нужны люди, которые всю эту автоматизацию могут поддерживать. Тенденция такая, что нам будут меньше нужны простые рабочие и больше будут нужны специалисты в определенных сферах - в IT-секторе, в технологическом секторе.

- В этих секторах в Эстонии как раз дефицит работников.

- В принципе, да. В Таллинне и в Харьюмаа очень много предприятий в этих секторах. Та же самая ситуация в металлообработке, у сварщиков, у станочников, которые работают на станках с цифровым управлением. Специалисты достаточно легко находят работу с конкурентоспособной зарплатой. Конечно, не все в нашем регионе, но находят.

- Из-за изменений на рынке труда в последнее время у вас появились какие-то новые специальности?

- Появились, и особенно хочу подчеркнуть, что с нового учебного года у нас стартует новая программа - разработчик программного обеспечения. Для нас это первая четырехлетняя программа, которая создается совместно проектом “IT-академия” и фондом по инфотехнологиям HITSA. Эту программу разработали крупные работодатели с фондом HITSA специально для тех, у кого есть намерение в будущем поступить по этой же специальности в высшие учебные заведения.

- То есть, по-старому говоря, после училища - в университет?

- Почему-то, наверное, еще с советских времен есть стереотип, что после училища поступить в вуз нельзя. Но у нас можно получить среднее образование и профессию, и затем идти учиться дальше.

- Могу на своем опыте сказать, что, по крайней мере, в девяностых годах разница в среднем образовании между гимназиями и училищами была очень заметной.

- В гимназиях больше внимания уделяется, скажем так, академическому обучению. У нас оно, конечно, слабее, чем в гимназии, но есть еще и профессия. И никто не запрещает после получения профессии идти в вуз.

- Вы рассказали о новой специальности. А есть ли такие специальности, от которых вам пришлось отказаться, потому что спрос на них упал?