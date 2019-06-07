Как профобразование реагирует на крупные сокращения и появление новых специальностей?

В понедельник начинается прием в Ида-Вируский центр профессионального образования, который имеет три отделения - в Нарве, Силламяэ и Йыхви. Центр объединил все профтехучилища региона. Сейчас здесь преподают около 50 различных специальностей, в том числе те, которые требовались на нарвских электростанциях. Как центр профобразования будет реагировать на серьезные изменения на рынке труда, рассказал его руководитель по развитию Карен Сукиасян.
- Карен, сейчас велика вероятность масштабных сокращений в энергетике. Что это будет означать для Ида-Вируского центра профобразования?
- Ситуация в чем-то аналогична той, которая когда-то была с Кренгольмом. Когда Кренгольм закрылся и множество швей, ткачих остались без работы, Касса по безработице и учебные заведения совместно с государством пытались что-то сделать. Большинство из сокращенных стали переобучаться. Я думаю, что такие изменения на рынке труда рикошетом отражаются на наших учебных программах.
Сегодня, если говорить про сектор энергетики, у нас есть отделение технологии, где готовят горняков, электриков, автоматиков, мехатроников, химиков. С этой сферой очень часто бывают проблемы - на VKG были сокращения одно время, теперь на Eesti Energia. А наши ребята, в основном, на этих предприятиях проходят практику. Естественно, это отразится и на нас.
Что сейчас можно сказать определенно - примерно тысяча человек, которых могут сократить в любом случае “встанут на биржу” и придут к нам переобучаться на какие-то курсы.
- По направлению Кассы по безработице, вы имеете ввиду?
- Думаю, да, большинство придут именно от Кассы по безработице. Если снова провести аналогию с Кренгольмом, большинство его работниц потом переквалифицировались на парикмахеров, продавцов, поваров и помощников поваров, кто-то учился в сфере обслуживания, например, на горничных. Я думаю, будет такая же волна безработных. Ведь кроме основного уровневого обучения мы предлагаем очень много курсов.
- Что такое уровневое обучение?
- Это когда ученики после девятого класса или после получения среднего образования приходят к нам учиться, получают степень по какой-то определенной специальности. Это может быть средне-профессиональное образование или просто профессиональное, в зависимости от того, что человек хочет. Даже девятиклассник может получить только профессию, без среднего образования.
- Это занимает меньше времени?
- Естественно, это более быстрое обучение. И кроме такого уровневого обучения, которое у нас проходят больше двух тысяч человек, у нас есть дополнительное обучение - то есть, курсы. За прошлый учебный год у нас прошли различные курсы примерно три с половиной тысячи человек. В основном, это были курсы от Кассы по безработице. Также предприятия заказывали переобучение или повышение квалификации для своих работников. И еще бывают отдельные платные курсы.
- Эти три с половиной тысячи человек - какие именно курсы они прошли?
- Очень разнообразные. У нас на данный момент преподается около 50 различных профессий, и по всем этим программам мы можем предложить курсы.
- У вас сейчас есть предположения, на кого можно переобучать людей, которых могут сокращать с электростанций?
- Если учитывать, какие сектора экономики в нашем регионе растут или находятся в более-менее хорошем состоянии, то это туристический сектор, транспорт и логистика и специальности, связанные с металлообработкой - большие предприятия здесь есть, сегодня, например, завод Fortaco расширяется и возьмет на работу что-то около ста человек.
- А ребята, которые уже поступили к вам после окончания школы, планируя в будущем работать в энергетике? Что делать с ними?
- На самом деле, очень многие сразу уезжают в Таллинн и в ближайшее зарубежье. По профессиям мехатроника и автоматика, если не в Нарве, не в Ида-Вирумаа, то в других регионах Эстонии или за границей они точно найдут работу. Это перспективные специальности, потому что сегодня всё производство автоматизируется. Мы наблюдаем на рынке труда, что мы меньше нуждаемся в рабочей силе, но с другой стороны, нам нужны люди, которые всю эту автоматизацию могут поддерживать. Тенденция такая, что нам будут меньше нужны простые рабочие и больше будут нужны специалисты в определенных сферах - в IT-секторе, в технологическом секторе.
- В этих секторах в Эстонии как раз дефицит работников.
- В принципе, да. В Таллинне и в Харьюмаа очень много предприятий в этих секторах. Та же самая ситуация в металлообработке, у сварщиков, у станочников, которые работают на станках с цифровым управлением. Специалисты достаточно легко находят работу с конкурентоспособной зарплатой. Конечно, не все в нашем регионе, но находят.
- Из-за изменений на рынке труда в последнее время у вас появились какие-то новые специальности?
- Появились, и особенно хочу подчеркнуть, что с нового учебного года у нас стартует новая программа - разработчик программного обеспечения. Для нас это первая четырехлетняя программа, которая создается совместно проектом “IT-академия” и фондом по инфотехнологиям HITSA. Эту программу разработали крупные работодатели с фондом HITSA специально для тех, у кого есть намерение в будущем поступить по этой же специальности в высшие учебные заведения.
- То есть, по-старому говоря, после училища - в университет?
- Почему-то, наверное, еще с советских времен есть стереотип, что после училища поступить в вуз нельзя. Но у нас можно получить среднее образование и профессию, и затем идти учиться дальше.
- Могу на своем опыте сказать, что, по крайней мере, в девяностых годах разница в среднем образовании между гимназиями и училищами была очень заметной.
- В гимназиях больше внимания уделяется, скажем так, академическому обучению. У нас оно, конечно, слабее, чем в гимназии, но есть еще и профессия. И никто не запрещает после получения профессии идти в вуз.
- Вы рассказали о новой специальности. А есть ли такие специальности, от которых вам пришлось отказаться, потому что спрос на них упал?
- Отказываться не пришлось, но есть проблемные специальности, на которые спрос действительно падает. Например, строительство. Лет пять-семь назад был строительный бум, строительная профессия была очень популярна. Сейчас учиться на строителя идут не так активно. Есть традиционные специальности, которые всегда достаточно популярны - повара, кондитеры, мультимедиа-специалисты, парикмахеры. Здесь есть еще один момент - у нас есть такие специальности как лаборант и оператор химических процессов. Эти специальности в Эстонии преподаются только у нас, в Йыхви.
- По вашим наблюдениям, поступающие к вам чувствуют, какие специальности будут востребованы и подойдут им?
- У нас есть свои внутренние термины: “взрослые” - те, которые приходят к нам после 12-го класса, и “малыши” - после девятого класса. Вот “малыши” часто не настолько сознательные, как “взрослые”. Половина из них идут в училище, потому что родители их подтолкнули. Со “взрослыми” всё намного легче - они мотивированы. С “малышами” часто случается, что они не ходят на учебу или меняют профессию - есть люди, которые отучились два-три месяца и поняли, например, что не хотят быть поварами, а хотят быть сварщиками. Они меняют специальность, если есть такая возможность. Но мы весной обычно ходим по школам, у нас есть карьерные консультанты, они могут помочь сориентироваться. Есть также очень хорошие тесты, которые показывают, к чему есть склонность.
Из-за специфики региона есть довольно много ребят из не очень обеспеченных семей. Многие приходят сюда, потому что в гимназию им не попасть. А здесь они проведут время с пользой, в конце концов у них здесь будет бесплатный обед. Такие мотивы часто влияют на выбор родителей, а не самих мальчиков и девочек. Не факт, что эти ребята потом будут работать, но многие в ходе учебы хорошо себя проявляют и становятся специалистами.
- Если отвлечься от нынешних изменений на рынке труда и посмотреть шире, в какую сторону меняется само профессиональное образование в Эстонии?
- Есть такая форма обучения, как учеба на рабочем месте. В Европейских странах она очень популярна, и это будущее профессионального образования. Мы понемногу идем в эту сторону. В Германии, Голландии, Дании большинство школ работает по этой системе. Учебная программа составляется совместно с работодателем, конкретно под его потребности. Человек одновременно и учится, и продолжает работать, получать зарплату. Пока у нас это идет тяжело. Получается, в основном, с Eesti Energia, VKG, с металлообрабатывающими заводами и другими крупными предприятиями. Некоторые повара у нас так учатся. Всего около ста человек у нас учатся по этой форме обучения. Но это - будущее образования. Ведь для кого мы работаем? Для предприятий, для экономики, и именно предприятия должны говорить нам, что им нужно.
- Расскажите тем, кто хочет пройти обучение или переобучение, как в вам поступить?
- Вся информация есть на нашем сайте. С 10 июня у нас начинается летний прием. Документы можно подавать во всех трех домах Ида-Вируского центра профобразования - в Нарве, Йыхви и Силламяэ. Во всех трех домах работают приемные комиссии, но они сделают небольшой перерыв - закончат работу 5 июля и снова продолжат 22 июня. Практика показывает, что в это время почти никто не приходит. Но в электронном виде всё лето можно подавать документы через систему sais.ee.