В Швеции взрыв в жилом доме, 25 пострадавших: полиция не исключает, что это была бомба

«Нет ничего, что бы указывало на то, что инцидент связан с терроризмом. Мы так не считаем», – сказала представитель полиции Аса Виллсунд. Она также отметила, что, по мнению правоохранительных органов, взрыв прогремел снаружи здания, а не в квартире, как предполагалось ранее.
Инцидент произошел 7 июня, около 9 часов по местному времени. Сообщалось о взрыве в квартире жилого дома, в результате которого пострадали 25 человек. Полиция сообщила, что у всех легкие ранения. Из-за происшествия в жилом доме обвалился балкон, пострадали несколько зданий вокруг.