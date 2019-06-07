Пт, 7.06.2019
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  • В Швеции взрыв в жилом доме, 25 пострадавших: полиция не исключает, что это была бомба

В Швеции взрыв в жилом доме, 25 пострадавших: полиция не исключает, что это была бомба

Фото с места событий в центре Линчепинга, Швеция.

ФОТО: Hugo Kaaman / Twitter

В центре Линчепинга на юге Швеции в жилом доме этим утром прогремел взрыв. Полиция предполагает, что могла взорваться бомба, однако не связывает происшествие с терактом, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Нет ничего, что бы указывало на то, что инцидент связан с терроризмом. Мы так не считаем», – сказала представитель полиции Аса Виллсунд. Она также отметила, что, по мнению правоохранительных органов, взрыв прогремел снаружи здания, а не в квартире, как предполагалось ранее.

Инцидент произошел 7 июня, около 9 часов по местному времени. Сообщалось о взрыве в квартире жилого дома, в результате которого пострадали 25 человек. Полиция сообщила, что у всех легкие ранения. Из-за происшествия в жилом доме обвалился балкон, пострадали несколько зданий вокруг.

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