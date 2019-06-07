Свободная партия восстает из пепла? Партия выбирает нового лидера

В воскресенье на своем общем съезде Свободная партия Эстонии выберет нового руководителя. По неподтвержденным данным, Кауль Нурм на пост председателя партии заново не баллотируется. О твердом намерении выдвинуть свою кандидатуру заявил докторант Эстонского аграрного университета Хейки Лилль.
По информации Postimees, помимо Лилля на роль лидера могут претендовать еще два члена партии. Нынешний председатель Кауль Нурм, предположительно, не баллотируется ни на лидерский пост ни в правление, хотя официального подтверждения от него получить не удалось.
"Но он точно оставаться с нами", - сказал член правления Свободной партии Вахур Коллом.
Хейки Лилль согласился с утверждением журналиста Postimees, что о Свободной партии давно не было слышно. "Мы не участвовали в выборах в европарламент. Мы и дальше потихоньку работаем, думаем о следующих местных выборах", - сказал Лилль, добавив, что у партии есть цель выйти на выборы со своим списком.
Лилль не предвидит объединения с Зеленой партией, но видит прекрасные возможности для сотрудничества, интерес к которому есть у обеих партий.
Одной из важных тем съезда, который пройдет в Рапла, является также внесение изменений в устав.
На последних выборах в Рийгикогу Свободная партия набрала 6461 голос, что составляет 1,2%, и таким образом не выполнила избирательную квоту.