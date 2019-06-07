Это фиаско: жалоба таллиннского наркобизнесмена обернулась ему 14 годами тюрьмы

Но вышло иначе, поскольку Таллиннский окружной суд решил вместо 10 лет тюрьмы наказать Пялля 14 годами заключения.

Согласно обвинению, Пялль арендовал гараж в Мустамяэ специально для хранения марихуаны. В августе 2018 года там и обнаружили этот наркотик в огромных количествах. Кроме того, непосредственно перед задержанием он купил килограмм чистейшего кокаина.

Наркотиков, которые были в его распоряжении, достаточно для того, чтобы одурманить 45 838 человек. Уличная стоимость этого товара составила бы 650 000 евро.

Харьюский уездный суд посчитал, что Пялль не совершил преступление с целью получения большой материально прибыли и оправдал его по этой части обвинения. После прокуратура подала в суд высшей инстанции иск, который был удовлетворен и окружной суд признал Пялля в этом виновным.