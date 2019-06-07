Путин: США пытаются бесцеремонно вытолкнуть Huawei с рынка

Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — сказал Путин.
Открывая свое выступление на форуме Путин заявил, что существующая модель мировых экономических отношений находится в кризисе, несмотря на рост. Российский лидер отметил, что глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой торговли, а новый двигатель еще не заработал. Прежние модели развития давали фору странам Запада, а с ростом конкуренции они заговорили на языке санкций, подчеркнул президент.
Ранее стало известно, что Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019–2020 годах.
В мае министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что у России есть «хорошие шансы» на технологическое сотрудничество с Huawei.
Министерство торговли США внесло Huawei в черный список по подозрению в деятельности, наносящей ущерб нацбезопасности и внешней политики США. Китайской корпорации запрещено сотрудничать с американским бизнесом без соответствующих лицензий.