Пт, 7.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд
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Съемки голливудского фильма: часть Таллиннского горхолла обнесли колючей проволокой

Горхолл.

ФОТО: Tairo Lutter

Часть территории Таллиннского горхолла для съемок фильма режиссера Кристофера Нолана обнесена колючей проволокой, также вывешены знаки, строго запрещающие заходить на огороженную территорию, фотографировать или размещать информацию в соцсетях.

Киностудия Warner Bros начинает снимать в Эстонии новый фильм режиссера Кристофера Нолана "Tenet", и на одной из съемочных площадок — Таллиннском горхолле уже поставлены заграждения, передает Rus.ERR.

Старейшина Кесклинн Владимир Свет сообщил ERR, что, поскольку это очень редкий проект, город на некоторое время сдал киностудии в аренду отдельные участки.

По словам Света, земельный участок площадью 5066 кв. м около улицы Садама был сдан в аренду на период с 20 мая по 20 июня. Около причала круизных судов были сданы в аренду с 28 мая по 28 июня 14 небольших участков в районе улиц Вёэри, Халси, Логи и Румби.

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