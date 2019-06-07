Съемки голливудского фильма: часть Таллиннского горхолла обнесли колючей проволокой

Киностудия Warner Bros начинает снимать в Эстонии новый фильм режиссера Кристофера Нолана "Tenet", и на одной из съемочных площадок — Таллиннском горхолле уже поставлены заграждения, передает Rus.ERR .

Старейшина Кесклинн Владимир Свет сообщил ERR, что, поскольку это очень редкий проект, город на некоторое время сдал киностудии в аренду отдельные участки.

По словам Света, земельный участок площадью 5066 кв. м около улицы Садама был сдан в аренду на период с 20 мая по 20 июня. Около причала круизных судов были сданы в аренду с 28 мая по 28 июня 14 небольших участков в районе улиц Вёэри, Халси, Логи и Румби.