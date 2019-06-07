Зарезал человека: полиция задержала предполагаемого опасного преступника

Сегодня в час ночи в полицию сообщили, что в Пярну в квартире на улице Май могло быть совершено тяжкое преступление. Полицейские нашли в квартире тяжело раненого мужчину.

Согласно подозрению, между находящимися в квартире мужчинами возникла ссора. По предварительным данным, 38-летний мужчина схватил нож и ударим им 35-летнего. Медики доставили потерпевшего с колотой раной в больницу, но повреждения были настолько серьезными, что несмотря на попытки медиков, он умер.

Полицейские на месте происшествия задержали 38-летнего подозреваемого. Ему предъявлено подозрение по статье об убийстве.

«Излишнее употребление алкоголя и прочие социальные проблемы часто являются обстоятельством, почему конфликт может дойти до серьезного насилия, - говорит следователь по особым делам Пярнуского отделения полиции Кати Вахер. - Чаще всего насилие начинается с обычной бытовой ссоры, в ходе которой одна сторона решает ударить».

По словам помощника прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Элийсы Соммер, она ходатайствовала об аресте подозреваемого, поскольку есть опасность, что он может продолжить совершать преступления.

«Подозреваемый ранее был наказан в уголовном порядке за преступление насильственного характера, поэтому речь идет о человеке, который представляет для обществе большую опасность», - добавила прокурор Соммер.