Пляжный сезон отменяется: смотрите фото и видео осушенного озера Камари

"Мы ничего не делали, так жарко, что вся вода испарилась", - шутит глава компании Põltsamaa Vallavara Тойво Тынсон. На самом деле на прошлой неделе озеро осушили именно работники Põltsamaa Vallavara в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды. Осушить водоем было необходимо, чтобы строители могли установить здесь бетонные конструкции для кабельных линий строящегося центра водного спорта.

Насладиться всем этим можно будет начиная со следующего лета.

Озеро осушали через запруду, оттуда воду направили в речку Пыльтсамаа. Осушение заняло неделю, поскольку уровень воды можно было понижать на 30 см в день. "В противном случае можно навредить гидробиосу.

После осушения на дне осталось лишь несколько одиночных рыб, которых тут же подобрали. Еще в среду Тынсон лично надел рыбацкие сапоги и прошел по дну озера, чтобы убедиться, что в грязи не осталось раков.

Главный специалист Департамента окружающей среды Кятлин Юурам поянсила, что осушение запрудных озер в Эстонии не редкость. Ведомство следит за выполнением всех правил.

Вода вернется в озеро в конце июля, но это не означает что там сразу же можно будет начинать купаться: строительные работы продолжатся уже на берегу, а на строительный объект никого не пустят. Так что этим летом пляж Камари точно останется закрыт.