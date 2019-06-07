В офисе Eesti Pagar прошел обыск. Владелец не понимает, в чем дело

Пресс-секретарь руководящей расследованием Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что в среду был проведен обыск в офисе, чтобы проверить предварительные подозрения о возможных преступлениях.

"Поскольку досудебное расследование находится на ранней стадии и следователи продолжают сбор доказательств, мы не можем сейчас предоставить дополнительную информацию", - сказал он.

На вопрос, почему был обыскан офис Eesti Pagar и в чем подозревается предприятие, владелец фирмы Маргус Мехине ответил, что пока не может дать ответа. Он добавил, что с ним общались представители Налогово-таможенного департамента и прокуратуры. "Возможно, они сумеют пояснить, я не в состоянии прокомментировать", - сказал он.