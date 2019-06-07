В офисе Eesti Pagar прошел обыск. Владелец не понимает, в чем дело

Работники Налогово-таможенного департамента в среду провели обыск в пайдеском офисе предприятия Eesti Pagar. В чем именно подозревается хлебобулочная компания, прокуратура не сообщает. Владелец Eesti Pagar сказал, что ситуация запутанная, и он не понимает сути расследования, пишет Postimees.
Пресс-секретарь руководящей расследованием Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что в среду был проведен обыск в офисе, чтобы проверить предварительные подозрения о возможных преступлениях.
"Поскольку досудебное расследование находится на ранней стадии и следователи продолжают сбор доказательств, мы не можем сейчас предоставить дополнительную информацию", - сказал он.
На вопрос, почему был обыскан офис Eesti Pagar и в чем подозревается предприятие, владелец фирмы Маргус Мехине ответил, что пока не может дать ответа. Он добавил, что с ним общались представители Налогово-таможенного департамента и прокуратуры. "Возможно, они сумеют пояснить, я не в состоянии прокомментировать", - сказал он.
По данным Creditinfo, 69.81% предприятия Eesti Pagar принадлежит паевому товариществу Vallerton, которое в свою очередь на 75% принадлежит Мехине, а на 25% - Йохену Карлу Эрхарду Биндевальду.