Пт, 7.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

Видео: в открытом море чуть не столкнулись военные корабли США и России

1

ФОТО: AFP / Scanpix

В пятницу, 7 июня, США и Россия сообщили, что в Филиппинском море чуть не столкнулись военные корабли обоих государств. На данный момент версии о том, какая страна виновата в случившемся, разнятся, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на информационное агентство Reuters. 

Военно-морские силы США проинформировали, что противолодочный корабль России класса "Удалой" в Филиппинском море чуть не столкнулся с одним из американских военных судов. В США инцидент назвали небезопасным и непрофессиональным. 

"Российский противолодочный корабль "Удалой I DD 572" совершил небезопасный момент в отношении [американского военного корабля] USS Chancellorsville", - заявил представитель Военно-морских сил США. 

Российский корабль приблизился к американскому судну на расстояние от 15 до 30 метров. 

ВИДЕО: В Филиппинском море чуть не столкнулись военные корабли США и России

В свою очередь Тихоокеанский флот ВМФ России обвинил США в том, что американское военное судно чуть не протаранило российский противолодочный корабль в Восточно-Китайском море, приблизившись к нему на расстояние в 50 метров. 

Кораблю "Адмирал Виноградов" пришлось совершать чрезвычайные маневры, чтобы избежать столкновения, сообщают российские СМИ. 

Представитель Военно-морских сил США Клейтон Досс заявления российской стороны назвал пропагандой. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ