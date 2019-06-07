Андрес Казекамп: в пользу Эстонии сыграли три фактора

Наряду с продуманной кампанией на выборах непостоянных членов Совета безопасности ООН в пользу Эстонии сыграли еще три фактора, сказал профессор университета Торонто Андрес Казекамп.
«Наряду с тем, что Эстония провела продуманную и систематическую кампанию, которой руководили преданные своему делу дипломаты, было не менее трех факторов, которые сыграли в пользу Эстонии и против Румынии», - сказал BNS профессор университета Торонто, заведующий эстонской кафедрой Андрес Казекамп.
«Во-первых, большинство стран мира — небольшие страны, во-вторых, имидж Эстонии как цифрового государства, и, возможно, решающим фактором стало то обстоятельство, что Румыния признала Иерусалим столицей Израиля, что безусловно стоило ей многих сторонников, особенно среди мусульманских стран», - сказал Казекамп.