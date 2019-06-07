Андрес Казекамп: в пользу Эстонии сыграли три фактора

«Наряду с тем, что Эстония провела продуманную и систематическую кампанию, которой руководили преданные своему делу дипломаты, было не менее трех факторов, которые сыграли в пользу Эстонии и против Румынии», - сказал BNS профессор университета Торонто, заведующий эстонской кафедрой Андрес Казекамп.