Иван Голунов ФОТО: DMITRY DZHULAY / AFP

В Москве задержан журналист-расследователь Иван Голунов, в полиции сообщили, что его подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков. Голунов считает задержание провокацией, а издание "Медуза", в котором он работает, связывает его с журналистской деятельностью.

Акция против задержания Ивана Голунова ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

В поддержку Голунова проводятся пикеты у московского управления МВД на Петровке. Были задержаны больше 10 человек, сообщает корреспондент Би-би-си.

короче на одиночных пикетах по Голунову задерживают журналистов pic.twitter.com/TsJ87JXPxT — бартлби (@A3AP) 7 июня 2019 г.

Среди задержанных - журналист и муниципальный депутат Илья Азар, корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин, бывший редактор отдела специальных корреспондентов "Медузы" Александр Горбачев, медиадиректор Sports.ru Александр Поливанов, писатель Виктор Шендерович и литературный критик Анна Наринская.

Позже правозащитник Павел Чиков сообщил, что, по его информации, задержанных за пикеты журналистов отпустили.

Би-би-си собрала реакцию на задержание Ивана Голунова.

"Медуза"

Вскоре после того, как стало известно о задержании Голунова, "Медуза" выпустила заявление, в котором пишет, что не сомневается в невиновности Голунова. Преследование журналиста издание связывает с его работой. "Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", - говорится в заявлении.

Голунов известен расследованиями о работе мэрии Москвы - в частности, о вице-мэре Петре Бирюкове и его семье.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил Интерфаксу, что Голунову на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. "Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял", - сказал агентству Колпаков.

Независимый профсоюз журналистов

Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал немедленно освободить Голунова.

"Мы считаем невероятным, что профессиональный расследователь, который занимался крайне чувствительными для власти и теневого бизнеса темами и получал множество угроз, имел при себе наркотики, направляясь на рабочую встречу, - говорится в заявлении профсоюза. - Еще более невероятными выглядят сообщения МВД о том, что в квартире Голунова был найден еще один сверток с наркотическими веществами", - сказано в обращении к МВД России, главному управлению МВД по Москве, Генпрокуратуре и Следственному комитету России.

СПЧ

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру Москвы и главное управление МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полицейских при задержании.

"СПЧ обеспокоен задержанием Ивана Голунова именно потому, что он является журналистом-расследователем. И первое, что, естественно, приходит в голову, это подозрение, что его преследуют именно за журналистскую деятельность", - заявил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Телеканал "Дождь"

"В расследованиях Ивана Голунова почти не было политики - чистые цифры, иллюстрирующие экономические преступления чиновников и аффилированного с властью бизнеса. Ивана задержали, игнорируя простейшие процессуальные нормы, не позволив ему реализовать свои базовые права: на юридическую защиту и на процедуры, которые могли бы доказать его непричастность к любым правонарушениям, связанным с наркотиками", - говорится в заявлении телеканала "Дождь".

"Иван Голунов долгое время работал на "Дожде", сделал несколько своих расследований вместе с нами. Сомневаться в его квалификации и честности у нас никогда не было поводов, зато сомневаться в квалификации и честности сотрудников МВД поводов более чем достаточно. И эпизод с задержанием Голунова и публикацией сомнительных фотографий - еще один повод", - сказано в заявлении.

"Ваня один из лучших расследователей, он вел много расследований, которые наверняка доставляли кому-то неприятности, - сказала Би-би-си гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева. - Мы все знаем Ваню много лет, и он не был замечен ни в чем, в чем его сейчас пытаются обвинить".

Демьян Кудрявцев, член совета директоров "Бизнес Ньюс Медиа", учредителя газеты "Ведомости"

Ксения Собчак, журналист, телеведущая

"Ваня мой друг и один из лучших в стране журналистов. Наши эфиры мы часто готовили вместе. То, что происходит, это ад и беспредел. Говорила со следователем, и пока история выглядит крайне мутной, если не сказать больше. Какой-то ад", - написала Собчак, которая работала вместе с Голуновым на телеканале "Дождь", в своем телеграм-канале.

Алексей Навальный, оппозиционный политик

Навальный связал задержание Голунова с предстоящими выборами в Мосгордуму.

Про Голунова кратко. Это очень важно. Я не сомневаюсь, что это провокация. Они боялись, что он их сейчас перед выборами грохнет. Снова раскопает какую-нибудь закупку бордюров или пентхаусы чиновников найдёт.https://t.co/CnRU1iQ7Wh pic.twitter.com/iOMcpBSUYB — Alexey Navalny (@navalny) 7 июня 2019 г.

"Голунов - настоящий расследователь. Мы как-то в ФБК сидели и прикидывали: кто в России реально умеет это делать. Насчитали полтора землекопа - и Голунов среди них", - рассказал политик в телеграм-канале.

Василий Уткин, футбольный комментатор

История с арестом Ивана Голунова будто бы с наркотой на кармане и дома - чистая подстава и скотство. Топовый журналист-расследователь может попасться таким образом с той же вероятностью, как матерый следак на прилюдном изнасиловании. Протестую и возмущен. — Василий Уткин (@radioutkin) 7 июня 2019 г.

Павел Гусев, главный редактор газеты "Московский комсомолец", глава Союза журналистов Москвы

"У меня никакой информации нет, я только недавно узнал об этом. Я уже позвонил журналистке Еве Меркачевой (она состоит в Общественной наблюдательной комиссии. - Би-би-си), она должна пойти навестить его, задать вопросы, посмотреть, есть ли на нем побои".

Юрий Дудь, журналист

Сегодня: находишь 9 пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы.

Завтра: у тебя находят наркотуhttps://t.co/NBNJh9T3uE — Юрий Дудь (@yurydud) 7 июня 2019 г.

Тина Канделаки, генеральный продюсер канала "Матч ТВ"

"Я не знаю Ивана Голунова, но я не верю в журналиста, с одной стороны занимающегося расследовательской журналистикой, а с другой стороны пустившегося во все тяжкие со сбытом мета. Меня не любит "Медуза", меня травила "Медуза", не имея фактов. А я - за факты. Покажите мне, как Иван Голунов занимается наркоторговлей. Судя по количеству наркотиков, заявленных в наличии у него дома, он наркобарон", - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

"Те люди, которые знали Ивана близко, в шоке, и все удивлены тому, что произошло. Я за то, чтобы такие обвинения в адрес журналистов все-таки имели под собой серьезные основания. Пока не верю", - добавила она в разговоре с Би-би-си.

Александр Жаров, глава Роскомнадзора

"Правоохранительные органы ему предъявляют обвинение, с этим надо разбираться. Ни вы, ни я при этом не присутствовали. Я как руководитель Роскомнадзора с председателем Союза журналистов России эту тему обсужу, мы не оставим ее без внимания", - сказал глава Роскомнадзора журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алексей Волин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

"Я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще с исходными производными, которые мне неизвестны. [Голунова] не знаю, не читал. Ко всем угрозам в адрес журналистов мы относимся плохо и считаем, что они недопустимы. Про московское правительство писало много журналистов, далеко не все делали это лапидарно, у большинства из них не было по этому поводу никаких проблем", - сказал Волин, участвующий в Петербургском форуме.

Генпрокурор Юрий Чайка

"Я впервые слышу сейчас об этом. Я не знаю, что там", - сказал генеральный прокурор России (также в кулуарах ПМЭФ).

Кремль и мэрия Москвы

"Сергей Собянин попросил начальника главного управления МВД взять рассмотрение дела по Ивану Голунову на личный контроль и максимально объективно разобраться", - заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Ранее журналисты на ПМЭФ пытались спросить о задержании Голунова самого Собянина. Мэр Москвы проигнорировал их вопросы, пишут "Ведомости". А руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский так отреагировал на вопрос Би-би-си: "Почему вы меня спрашиваете? Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Друзья, это экономический форум, давайте про экономику".

В Кремле "только услышали" про задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сказал изданию "Проект" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос издания о том, могут ли обвинения в сбыте наркотиков быть провокацией, Песков сослался на "опубликованные МВД фото из дома".

Представительство Евросоюза в России