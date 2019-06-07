ЧП в детском саду: ребенок проткнул горло острием забора

В детском саду ребенок, перелезая через забор, соскользнул и при падении повредил горло. На данный момент с ним уже все в порядке, пишет Saarte Hääl.
В прошлом месяце в Курессааре во дворе детского сада Ристику в разгар игры ребенок начал перелезать через забор, соскользнул и упал прямо на острие забора, которое разодрало ему горло.
«Этот заслуживающий сожаления инцидент действительно произошел», - сказала директор детского сада Моника Талисту, добавив, что на данный момент ребенок уже поправился.
Директор заверила, что вместе с родителями они обсудили произошедшее и совместно с волостной управой Сааремаа ищут решение проблемы - как сделать ограду более безопасной. Одну часть забора уже исправили, сообщила Талисту.
Она добавила, что у детсада есть свой анализ рисков, который они постоянно пересматривают и с помощью которого пытаются избежать возникновения различных опасных ситуаций.