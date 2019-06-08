Способы подкормки помидоров, хорошо известный нашим бабушкам, потряс интернет

Чтобы помидоры хорошо плодоносили, их нужно покармливать. И это правильно. Новшество заключается в использовании спитого кофе, то есть кофейной гущи, которую автор идеи раскладывает в парнике на землю под растущими помидорами. Кроме кофе в ход идет толченая яичная скорлупа.

Собирайте кофейную гущу, советует нам автор-новатор, и раз в две недели покрывайте ей землю под помидорами.

Яичную скорлупу нужно достаточно мелко смолоть и тонким слоем рассыпать под растениями. Процедуру можно повторить, когда видно, что скорлупа начинает разлагаться , то есть превращаться в компост.

Кофейная гуща и яичная скорлупа вместе дают растению большой заряд энергии, и большой урожай вам гарантирован.