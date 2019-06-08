Сб, 8.06.2019
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Способы подкормки помидоров, хорошо известный нашим бабушкам, потряс интернет

Помидоры

ФОТО: Mihkel Maripuu

Ясное дело, что мечтой каждого огородника является богатый урожай. Портал Kodustiil горячо рекомендует использовать якобы малоизвестный способ, который он вычитал в блоге This Garden.

Чтобы помидоры хорошо плодоносили, их нужно покармливать. И это правильно. Новшество заключается в использовании спитого кофе, то есть кофейной гущи, которую автор идеи раскладывает в парнике на землю под растущими помидорами. Кроме кофе в ход идет толченая яичная скорлупа.

Собирайте кофейную гущу, советует нам автор-новатор, и раз в две недели покрывайте ей землю под помидорами.  

Яичную скорлупу нужно достаточно мелко смолоть и тонким слоем рассыпать под растениями. Процедуру можно повторить, когда видно, что скорлупа начинает разлагаться , то есть превращаться в компост.  

Кофейная гуща и яичная скорлупа вместе дают растению большой заряд энергии, и большой урожай вам гарантирован.

Спросите у ваших мам и бабушек, имеющих дачи:  в каком году они вовсю использовали этот народный способ?

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