Сб, 8.06.2019
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Новые правила в Европе заставят электрокары шуметь

Elektriauto Tesla.

ФОТО: SCANPIX

С первого июля в Евросоюзе начинают действовать новые правила, обязывающие автопроизводителей оснащать электрокары и гибриды акустической системой оповещения AVAS (Acoustic Vehicle Alert System). Поскольку «зеленый» транспорт передвигается практически беззвучно, ему придется на скоростях до 20 км/ч обозначать свое присутствие на дороге искусственным шумом громкостью 56 дБ — чтобы предупреждать пешеходов и велосипедистов.

Причём этот непрерывный звук должен изменяться при ускорении и замедлении. Компания Harman с 2009 года разрабатывает собственный AVAS и надеется на его широкое применение, пишет Drive.

На примере системы Harman HALOsonic легко понять, как работают такие устройства. На носу и хвосте машины встроено по одному громкоговорителю, а управляющие модули находятся в салоне или под капотом. Один сенсор контролирует педаль газа, другой измеряет скорость. Ещё есть пара акселерометров в передней подвеске. Водитель тоже может получать «звуковую обратную связь» через динамики аудиосистемы. Автопроизводители вольны создавать для AVAS собственные звуки, чтобы, скажем, выразить индивидуальность бренда или спортивный характер модели.

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