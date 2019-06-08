Новые правила в Европе заставят электрокары шуметь

Причём этот непрерывный звук должен изменяться при ускорении и замедлении. Компания Harman с 2009 года разрабатывает собственный AVAS и надеется на его широкое применение, пишет Drive .

На примере системы Harman HALOsonic легко понять, как работают такие устройства. На носу и хвосте машины встроено по одному громкоговорителю, а управляющие модули находятся в салоне или под капотом. Один сенсор контролирует педаль газа, другой измеряет скорость. Ещё есть пара акселерометров в передней подвеске. Водитель тоже может получать «звуковую обратную связь» через динамики аудиосистемы. Автопроизводители вольны создавать для AVAS собственные звуки, чтобы, скажем, выразить индивидуальность бренда или спортивный характер модели.