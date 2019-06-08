Март Хельме: миграционную политику ЕС нужно менять

По сравнению с 2015 годом Евросоюз гораздо эффективнее справляется с миграцией, чему способствует то обстоятельство, что обратно на родину удается отправлять тех просителей убежища, чье положение в ощутимой степени улучшилось.

Впервые принимавший участие во встрече глав МИД стран ЕС Март Хельме сообщил, что он по-прежнему критически относится к миграционной политике Европы, а для повышения готовности Эстонии к возможному миграционному кризису запланированы изменения в законе.

«Если к нам одновременно прибудут сотни беженцев, мы хотим иметь возможность размещать их, например, в школах, поскольку в случае массового прибытия мигрантов Эстонии будет непросто обеспечить их всеми благами, которые полагаются просителям убежища», - сообщил Хельме "Актуальной камере".