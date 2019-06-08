Standard&Poor's высоко оценило рейтинг Эстонии

Стабильный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства в отношении сильного экономического роста в Эстонии в дальнейшем.

Согласно S&P, рейтинг Эстонии поддерживается сильными государственными институтами. Хотя, в политике нового правительства всё еще нет ясности, по оценкам агентства, существует общепризнанное мнение по ключевым вопросам политики, таким как, например, умеренная налогово-бюджетная политика, укрепление конкурентоспособности Эстонии и членство в Европейском союзе и НАТО.

По данным агентства, новое правительство Эстонии продолжит проводить аналогичную экономическую и бюджетную политику, но ожидается, что дефицит бюджета и профицит счета текущих операций сохранятся в ближайшие годы.

В более ослабленной бюджетной политике, как раньше, агентство не видит ничего плохого. Долговое бремя эстонского государства постоянно уменьшается в зоне евро и Эстония продолжает оставаться чистым кредитором. Агентство рассчитывает на сбалансированный бюджет через несколько лет.

Являясь небольшой открытой экономикой, экономический рост Эстонии зависит от успеха ее основных экспортных партнеров в еврозоне и Скандинавии.

По оценке S&P, эстонская экономика будет в среднем расти на 2,7 процента в год. Учитывая высокий рост заработной платы и низкий уровень безработицы, основной движущей силой роста является частное потребление доставщика. В то же время, сбережения домохозяйств остаются высокими, что отражает осторожность последнего финансового кризиса.

Даже если показатели экономического роста останутся низкими, экономика Эстонии в ближайшие годы все-таки приблизится к средней зоне евро. Строительный сектор начал охлаждаться, но его рост обусловлен ростом экспортных секторов с добавленной стоимостью, особенно экспортом услуг.

Продолжающаяся нехватка рабочей силы и сокращающееся население трудоспособного возраста ограничивают перспективы долгосрочного роста.

Рейтинг будет рассматриваться агентством, если средний доход Эстонии будет ближе к среднему в еврозоне, что должно отражаться в росте производительности в секторах с более высокой заработной платой, особенно в секторе услуг.