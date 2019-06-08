Многие покупатели своей первой недвижимости игнорируют один очень важный фактор

При поиске объекта для покупки необходимо учитывать, будет ли выбранное жилье верой и правдой служить вам десятилетиями, предупреждает Kodustiil.
Когда вы идете на просмотр варианта для покупки, часто случается, что главное остается незамеченным, а вот несущественные детали внезапно становятся определяющими. Смотрите глубже, ведь, покупая недвижимость, важно продумать, что может произойти в вашей семье даже не за два года, не за пять, а, к примеру, за десять лет. Представьте себя и свое жилье через десяток лет и поймете, стоит ли покупать его сегодня.
Вы также должны учесть свои собственные способности и потребности, чтобы и через 10-20 лет ваш милый дом оставался таким же удобным и приятным, пишет apartmenttherapy.com.
К сожалению, многие из молодых покупателей живут только сегодняшним днем, не задумываясь ни о своем будущем, ни о будущем района, куда они переезжают, ни о потенциальной амортизации или ухудшении состояния жилища, в которое они вкладывают деньги в настоящий момент.