Многие покупатели своей первой недвижимости игнорируют один очень важный фактор

Когда вы идете на просмотр варианта для покупки, часто случается, что главное остается незамеченным, а вот несущественные детали внезапно становятся определяющими. Смотрите глубже, ведь, покупая недвижимость, важно продумать, что может произойти в вашей семье даже не за два года, не за пять, а, к примеру, за десять лет. Представьте себя и свое жилье через десяток лет и поймете, стоит ли покупать его сегодня.