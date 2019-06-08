В Таллинне откроется магазин люксовых марок одежды Peek & Cloppenburg

Магазин Peek & Cloppenburg займет площадь 3600 кв.м. на первом и втором этажах торгового центра Porto Franco, строящегося возле порта в центре Таллинна.

В ассортименте магазина будет предлагаться ряд известных брендов дизайнерской одежды, а также собственные коллекции марки. Многие марки будут представлены в Эстонии впервые, пишет rus.err.ee.