В Таллинне откроется магазин люксовых марок одежды Peek & Cloppenburg

Осенью 2020 года в строящемся торговом центре Porto Franco откроется первый в Эстонии магазин Peek & Cloppenburg.
Магазин Peek & Cloppenburg займет площадь 3600 кв.м. на первом и втором этажах торгового центра Porto Franco, строящегося возле порта в центре Таллинна.
В ассортименте магазина будет предлагаться ряд известных брендов дизайнерской одежды, а также собственные коллекции марки. Многие марки будут представлены в Эстонии впервые, пишет rus.err.ee.
Универмаг Peek & Cloppenburg — немецкий универмаг с головным офисом в немецком городе Дюссельдорф. Голландцы Иоганн Теодор Пик и Генрих Антон Адольф Клоппенбург основали магазин в 1900 году в Дюсседьдорфе.