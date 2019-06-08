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В Таллинне откроется магазин люксовых марок одежды Peek & Cloppenburg

Магазин Peek & Cloppenburg в Германии.

ФОТО: Caro / Andreas Bastian / Caro / Andreas Bastian

Осенью 2020 года в строящемся торговом центре Porto Franco откроется первый в Эстонии магазин Peek & Cloppenburg.

Магазин Peek & Cloppenburg займет площадь 3600 кв.м. на первом и втором этажах торгового центра Porto Franco, строящегося возле порта в центре Таллинна.

В ассортименте магазина будет предлагаться ряд известных брендов дизайнерской одежды, а также собственные коллекции марки. Многие марки будут представлены в Эстонии впервые, пишет rus.err.ee.

Универмаг Peek & Cloppenburg — немецкий универмаг с головным офисом в немецком городе Дюссельдорф. Голландцы Иоганн Теодор Пик и Генрих Антон Адольф Клоппенбург основали магазин в 1900 году в Дюсседьдорфе.

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