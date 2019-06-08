Фото: на пляжах Хааберсти установлены уникальные лежаки

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что пляжи Хааберсти готовы к лету. «Пляжи очищены, пляжный песок был просеян, установлен необходимый инвентарь. Вишенкой на торте стали 20 новых лежаков, которые мы установили на пляжах к началу сезона. Хочется верить, что отдыхающие будут рады новинкам, а также будут их беречь и использовать по назначению», - продолжил Ханимяги.

По заверению старейшины объемные работу по благоустройству завершены, более мелкие работы по благоустройству и уборке будут продолжаться в течение всего лета. Ханимяги добавил, что управа готова вложить в пляжи Хааберсти еще больше. «Помимо всем известных Пирита и Штромка, все больше жителей открывает для себя пляжи Какумяэ и озера Харку. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы отдыхающим были доступны все необходимые услуги, а среда подходила для комфортного отдыха», - сказал Ханимяги.