Гениальный по своей простоте способ создать прохладу в квартире в летнюю жару

Жара отступает, но понемногу. В помещении без кондиционера по-прежнему находиться очень тяжело. К счастью, пишет Kodustiil, есть нехитрый способ вернуть домой прохладу.
Чтобы жара, царящая на улице, не нагревала комнаты пуще прежнего, нужно всего-навсего опустить шторы, вот и вся хитрость, - отмечает Huffington Post.
Практически 30 процентов тепла попадает в жилье через окна. Солнце нагревает их, превращая квартиру в парник. Такая жара может привести к плачевному исходу.
Если с самого утра опустить шторы или руло и оставить их так на весь день, вы сразу заметите значительное улучшение самочувствия. Особенно легче станет, если на ваших окнах затемняющие и светоотражающие рулонные шторы. Они должны быть опущены до самого вечера, так в комнатах станет значительно прохладнее.
Окна должны быть закрыты до вечера. При наступлении вечерней прохлады помещения следует проветрить, а окна оставить открытыми по возможности, как можно дольше.