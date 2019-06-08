Сб, 8.06.2019
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  • Гениальный по своей простоте способ создать прохладу в квартире в летнюю жару

Гениальный по своей простоте способ создать прохладу в квартире в летнюю жару

ФОТО: Shutterstock

Жара отступает, но понемногу. В помещении без кондиционера по-прежнему  находиться очень тяжело. К счастью, пишет Kodustiil, есть нехитрый способ вернуть домой прохладу.

Чтобы жара, царящая на улице, не нагревала комнаты пуще прежнего, нужно всего-навсего опустить шторы, вот и вся хитрость, - отмечает Huffington Post.

Практически 30 процентов тепла попадает в жилье через окна. Солнце нагревает их, превращая квартиру в парник. Такая жара может привести к плачевному исходу.

Если с самого утра опустить шторы или руло и оставить их так на весь день, вы сразу заметите значительное улучшение самочувствия. Особенно легче станет, если на ваших окнах затемняющие и светоотражающие рулонные шторы. Они должны быть опущены до самого вечера, так в комнатах станет значительно прохладнее. 

Окна должны быть закрыты до вечера. При наступлении вечерней прохлады помещения следует проветрить, а окна оставить открытыми по возможности, как можно дольше. 

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