Полиция разыскивает дрифтеров, испортивших асфальт: нарушителям грозит штраф или лишение прав

В прошлую субботу утром в полцию поступило сообщение о том, что по улицам Пайде гоняют два автомобиля темного цвета. Также некоторые жители города обнаружили, что на некоторых улицах на асфальте остались следы от покрышек, пишет Järva Teataja.
Если изначально предполагалось, что любители острых ощущений жгли резину только на улице Пярну, то позже выяснилось, что от действий дрифтеров пострадало асфальтовое покрытие и на других улицах. В некоторых случаях от действий этих вандалов была повреждена дорожная разметка и газон.
Оперативный дежурный пайдеской полиции Хейго Тамсалу сообщил, что звонившие в полицию люди не смогли назвать ни марку автомобилей, ни регистрационный номер. Патрулировавшие город полицейские не смогли обнаружить нарушителей. По словам Тамсалу, подобное поведение водителей подвергает опасности как их самих, так и других участников движения. За подобное нарушение полиция может оштрафовать водителя на 400 евро или лишить прав до шести месяцев.
Вице-мэр Пайде Сирет Пихельгас сказала, что данный поступок является настоящим свинством, а также предположила, что найти нарушителей будет почти невозможно, поэтому городу придется оплачивать ремонт из своего кармана.
Полиция призывает возможных свидетелей звонить по телефону 384 9950 или отправлять письмо по адресу ragne.tonts@politsei.ee.