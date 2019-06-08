Полиция разыскивает дрифтеров, испортивших асфальт: нарушителям грозит штраф или лишение прав

Если изначально предполагалось, что любители острых ощущений жгли резину только на улице Пярну, то позже выяснилось, что от действий дрифтеров пострадало асфальтовое покрытие и на других улицах. В некоторых случаях от действий этих вандалов была повреждена дорожная разметка и газон.

Оперативный дежурный пайдеской полиции Хейго Тамсалу сообщил, что звонившие в полицию люди не смогли назвать ни марку автомобилей, ни регистрационный номер. Патрулировавшие город полицейские не смогли обнаружить нарушителей. По словам Тамсалу, подобное поведение водителей подвергает опасности как их самих, так и других участников движения. За подобное нарушение полиция может оштрафовать водителя на 400 евро или лишить прав до шести месяцев.

Вице-мэр Пайде Сирет Пихельгас сказала, что данный поступок является настоящим свинством, а также предположила, что найти нарушителей будет почти невозможно, поэтому городу придется оплачивать ремонт из своего кармана.