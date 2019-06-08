Свен Сестер продолжит руководить советом партии "Отечество"

Председатель совета Свен Сестер заявил, что совет округа является наиболее всеобъемлющим руководящим органом политической партии, в которую входят члены партии из всех частей Эстонии. «Это дает совету возможность и ответственность за разработку политики, которая учитывает интересы как крупных центров, так и периферии».

В течение следующих нескольких лет министры партии "Отечество", члены Рийгикогу и главы местных органов власти смогут сосредоточиться на реализации программы партии. Это означает, что они могут реализовать политику, основанную на ценностях, которая была одобрена советом партии », - сказал Сестер.

Кроме того, по предложению главы партии Хелира-Вальдора Сеэдера, председатель партии Урмас Рейнсалу и Хейки Хепнер были избраны вице-президентами "Отечества". Прийт Сибуль продолжит работу в качестве генерального секретаря.