Свен Сестер продолжит руководить советом партии "Отечество"

Сегодня, 8 июня, совет партии Isamaa ("Отечество") вновь избрал своим председателем Свена Сестера. Вице-председателями были выбраны Пилле Лилль и Тармо Круузимяэ.
Председатель совета Свен Сестер заявил, что совет округа является наиболее всеобъемлющим руководящим органом политической партии, в которую входят члены партии из всех частей Эстонии. «Это дает совету возможность и ответственность за разработку политики, которая учитывает интересы как крупных центров, так и периферии».
В течение следующих нескольких лет министры партии "Отечество", члены Рийгикогу и главы местных органов власти смогут сосредоточиться на реализации программы партии. Это означает, что они могут реализовать политику, основанную на ценностях, которая была одобрена советом партии », - сказал Сестер.
Кроме того, по предложению главы партии Хелира-Вальдора Сеэдера, председатель партии Урмас Рейнсалу и Хейки Хепнер были избраны вице-президентами "Отечества". Прийт Сибуль продолжит работу в качестве генерального секретаря.
По словам Сеэдера, Рейнсалу и Хепнер придадут новую энергию руководству политической партии, и в результате разного опыта оба вице-президента расширят свое политическое лидерство.«Урмас Рейнсалу является главой правительственной делегации "Отечества". Он связывает членов партии с работой в правительстве, и его многолетний опыт в политике очень важен для партийного управления. Хейки Хепнер является одним из самых свежих членов Рийгикогу и новым лицом в национальной политике, но он понимает важность региональной политики и местных органов власти и хорошо связан с работой партийных регионов. Это основа успеха каждого начинания партии», - сказал Сеэдер.