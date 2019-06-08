В Лондоне построят уникальный бассейн

Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году. Стены и пол купальни будут прозрачными — посетители верхних этажей здания смогут видеть плавающих над ними людей.

Вместимость бассейна составит около 600 тысяч литров. Проект разработан дизайнерами компании Compass Pools. Они утверждают, что проект уникален — в мире больше нет бассейна на крыше с обзором в 360 градусов. По ночам воду будут подсвечивать, и здание, как заявили авторы идеи, будет выглядеть как «факел, инкрустированный драгоценными камнями».

На этажах под бассейном планируется открыть люксовый отель. Дизайнеры не уточнили, каким образом будет обеспечиваться подача воды в высотную купальню.