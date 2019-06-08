Мадисон: Эстония в ООН должна потребовать введения более жесткого погранконтроля с Африкой

Избрание Эстонии непостоянным членом Совета безопасности ООН означает, что теперь следует со всей ясностью требовать введения более эффективного пограничного контроля со странами африканского континента, заявил избранный в Европарламент представитель Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон.
«Теперь перед Эстонией стоит серьезная работа по указыванию на те угрозы безопасности, которые исходят в первую очередь от России, от стран Африки и Ближнего Востока, - написал Мадисон в социальных сетях. - Конечно, хорошо, что миллионы евро, потраченные в течение нескольких лет на проведение кампании, не были выброшены на ветер и Эстония оказалась избранной. Вместе с тем, цель должна быть не только в этом, теперь в течение предстоящих двух лет следует выложиться по максимуму, чтобы указать и обратить внимание на угрозы для Европы, в первую очередь, в лице терроризма с Ближнего Востока и массовой иммиграции из стран Африки».
«Совет безопасности ООН должен осмыслить и найти решения, каким образом воспрепятствовать угрозам безопасности. Для этого и Эстония должна возвысить свой голос и, к примеру, поддержать введение более жесткого пограничного контроля со странами Африки», - отметил Мадисон.
В пятницу Эстония на генеральной ассамблее ООН была избрана пятым непостоянным членом Совета безопасности в первом туре, где ее поддержали 111 стран.