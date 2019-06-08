Мадисон: Эстония в ООН должна потребовать введения более жесткого погранконтроля с Африкой

«Теперь перед Эстонией стоит серьезная работа по указыванию на те угрозы безопасности, которые исходят в первую очередь от России, от стран Африки и Ближнего Востока, - написал Мадисон в социальных сетях. - Конечно, хорошо, что миллионы евро, потраченные в течение нескольких лет на проведение кампании, не были выброшены на ветер и Эстония оказалась избранной. Вместе с тем, цель должна быть не только в этом, теперь в течение предстоящих двух лет следует выложиться по максимуму, чтобы указать и обратить внимание на угрозы для Европы, в первую очередь, в лице терроризма с Ближнего Востока и массовой иммиграции из стран Африки».