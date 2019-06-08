Фото и видео: жители Тарту с восторгом восприняли появление велопроката

К настоящему моменту более 10 000 жителей студенческого городка зарегистрировались в качестве пользователей новой услуги. Самый простой способ взять велосипед напрокат - скачать мобильное приложение Tartu Smart Bike. Также можно воспользоваться страничкой ratas.tartu.ee.

Пользователю услуги необходимо привязать к учетной записи кредитную или дебетовую карточку с функционалом кредитки. До окончания срока действия карты должно быть не менее месяца, а на карте должно быть не менее одного евро.