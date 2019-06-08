Сб, 8.06.2019
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  • Фото и видео: жители Тарту с восторгом восприняли появление велопроката

Фото и видео: жители Тарту с восторгом восприняли появление велопроката

Сегодня в Тарту состоялось праздничное открытие сети велопроката. Желающих ознакомится с новой услугой собралось довольно много, пишет Tartu Postimees.

К настоящему моменту более 10 000 жителей студенческого городка зарегистрировались в качестве пользователей новой услуги. Самый простой способ взять велосипед напрокат - скачать мобильное приложение Tartu Smart Bike. Также можно воспользоваться страничкой ratas.tartu.ee.

Пользователю услуги необходимо привязать к учетной записи кредитную или дебетовую карточку с функционалом кредитки. До окончания срока действия карты должно быть не менее месяца, а на карте должно быть не менее одного евро.

В распоряжении пользователей будет 750 велосипедов, 510 из которых работают на электротяге, а оставшиеся 240 - обычные.

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