Операция по уничтожению: боремся с сорняками на участке

Начнем с главного: ваша борьба будет вечной, так как избавиться от сорняков на даче навсегда невозможно. Вы видели деревья, растущие на крышах и балконах, пробивающиеся сквозь асфальт? А тонкие былинки, качающиеся посреди залитого бетоном летного поля? И после этого вы все еще задаетесь вопросом, как уничтожить сорняки на даче навсегда? Навсегда — никак, можно только на время. Как и в любой стратегии, все решают превентивность, регулярность и последовательность.

Механический способ

Основной способ, как избавиться от сорняков на даче — механический. Речь идет не столько о прополке после посадок, сколько об удалении старых корней. С этого начинается закладка любого цветника: почву перекапывают, на задерненном участке снимают дерн — то есть удаляют слой почвы, где находится основная масса переплетенных корней.

Перекопку лучше выполнить в два этапа — под зиму поднять землю крупными пластами, а весной перекопать более мелко, разбивая комья. На этой стадии стоит перебрать землю буквально вручную, удаляя оставшиеся корни сорняков.

Старайтесь выбирать даже самые мелкие корешки — они способны прорасти целыми зарослями сорняков. По этой причине сторонники естественного земледелия перекопку не жалуют, особенно с применением технических средств. Действительно, культиватор может раздробить корни на маленькие кусочки, которые, тем не менее, сохранят способность к прорастанию. Чтобы этого избежать, первичную перекопку лучше проводить вручную, выбирая корни, причем использовать для этого вилы, а не лопату.

Совет: если вы полностью заменяете грунт и засыпаете покупной, не рассчитывайте, что он уже очищен — его тоже придется перебрать.

Чтобы избавиться от сорняков в огороде, в последующие годы можно перекопать и его, и те места, где высажены однолетние виды. На многолетних клумбах допустимо лишь частичное рыхление. При этих процедурах также нужно выбирать корни сорняков. Затягивать с работой не стоит: выполните ее, пока вы еще можете различить, какие растения находятся на законном месте, а какие следует убрать.

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