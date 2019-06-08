Фото: на опасном участке в Таллинне люди продолжают рисковать своей жизнью

Как можно увидеть по фотографиям, большинство велосипедистов и сейчас при пересечении железной дороги в опасном месте не слезают с велосипедов. Но дополнительные ограждения могут создать проблемы для прохождения с коляской для двойняшек.

Железнодорожный переход Веэренни вновь привлек внимание общественности 21 мая, когда там насмерть был сбит актер и журналист Юри Аарма. Он пересекал железнодорожный переезд на велосипеде.