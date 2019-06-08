Галерея: в Кадриорге в очередной раз состоялось «Утиное ралли»

В этом году было продано рекордное число уточек — более 15 тысяч, а в субботу все желающие приглашаются на семейное мероприятие, где можно будет наблюдать за тем, чья утка окажется победителем.

На домашней странице www.pardiralli.ee с апреля этого года можно было приобрести для себя, своей семьи и работников своей фирмы номера игрушечных резиновых утят, участвующих в «ралли», или сделать пожертвование в пользу маленьких пациентов.

Целью «Утиного ралли» является обеспечение необходимого лечения всем детям, борющимся с тяжелой болезнью, а также услуг поддержки, которые требуются их семьям: психологическая поддержка, специальная педагогика, физиотерапия и так далее.

«Утиное ралли» в этом году состоялось уже в шестой раз, за это время оно стало для очень многих эстонских людей любимым и близким сердцу мероприятием, участие в котором уже само собой разумеется», - сказала председатель правления EVLVL Кайли Леллеп. «В этом году мы надеемся, что круг этих людей еще больше расширится, потому что дети, больные раком, по-прежнему нуждаются в помощи и пожертвованиях. Это ведь очень приятное чувство, когда ты смог сделать что-то хорошее и в то же время уточка с твоим номером среди других 15 000 уточек 8 июня стартует в соревновании».

«Жизнь - это огромная ценность, и каждый ребенок для нас - невероятная драгоценность! Мы помогаем сохранить эту драгоценность, чтобы у каждого ребенка было завтра. Мы стараемся оказывать семьям всестороннюю поддержку, чтобы они не теряли веру и надежду. Каждый добрый человек, делающий пожертвования, причастен к оказанию помощи больным раком детям и их семьям, и из каждого доброго дела может родиться чудо!» - сказала Луйве Мерилай, координатор-опорное лицо EVLVL.

Кристийна Габор-Мяги, исполнительный директор благотворительного фонда «День моей мечты», выступила с такими словами: «Мечта придает каждому больному ребенку много позитивной энергии и помогает смело справляться с всеми самыми трудными вызовами. Совместно сделанное добро многократно умножается и тем самым мы создаем лучшие возможности для эмоционального лечения больных раком детей, а также дарим надежду на светлое детство».

«День моей мечты» организовывал личные дни исполнения мечты для Тауриса, Аннабель и многих других больных раком детей, предоставляя членам семьи эмоциональную и психологическую поддержку, которая придает сил для борьбы с болезнью и направляет внимание на прекрасные моменты жизни.

Фонд лечения рака «Подаренная жизнь», поддерживающий и детей, и взрослых, вместе с EVLVL в течение двух последних лет финансировал лечение нейробластомы у 7-летнего Тауриса и 8-летней Аннабель. В лечение двоих детей было вложено в целом более четверти миллиона евро.

Прошлой весной оба маленьких героя были признаны излеченными от болезни и все у них идет хорошо. «Ваше участие в «Утином ралли» помогает обеспечить необходимое лечение, возможность жить и вырасти большими и другим детям с тяжелым диагнозом», - сказал Тойво Тянавсуу, глава фонда помощи больным раком «Подаренная жизнь».

За счет собранных на «Утином ралли 2019» пожертвований будет поддержана работа (созданного благодаря прошлым ралли) опорного центра для детей, больных раком, и их семей. Центр предоставляет всестороннюю помощь и вспомогательные услуги детям, борющимся с диагнозом «рак», и их семьям.

В сотрудничестве с фондом помощи больным раком «Подаренная жизнь» из доходов от «Утиного ралли» EVLVL покрывает при необходимости также лечение, которое не компенсируется Больничной кассой. «День моей мечты» осуществляет мечты тяжело больных детей, чтобы предоставить ребенку и членам его семьи психологическую поддержку, которая поможет выздоровлению.

«Утиное ралли 2019» состоялось в субботу, 8 июня, в таллиннском парке Кадриорг, где 15 000 уточек для ванны снова примут участие в соревнованиях. Мероприятие предложит большое количество развлечений, еду от лучших поваров и много интересных занятий для всей семьи.

Вход на мероприятие бесплатный.

В этом году церемонию открытия кампании «Утиного ралли» поддержали семейный ресторан HELK и Tasty Muffins из торгового центра T1.