Кая Каллас: избрание в Совет Безопасности показывает очень хорошую внешнюю политику

«Если вы что-то делаете, то, разумеется для того, чтобы добиться успеха », - написала Каллас в соцсетях и добавила, что ей приятно, что Эстония избрана временным членом Совета Безопасности ООН. «Достижение этой цели было высшим пилотажем нашей внешней политики и за это поклон нашим дипломатам и президенту».