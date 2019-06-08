Кая Каллас: избрание в Совет Безопасности показывает очень хорошую внешнюю политику

Председатель Партии реформ Кая Каллас отметила, что избрание Эстонии в Совет безопасности ООН говорит об очень высоком уровне внешней политики.
«Если вы что-то делаете, то, разумеется для того, чтобы добиться успеха », - написала Каллас в соцсетях и добавила, что ей приятно, что Эстония избрана временным членом Совета Безопасности ООН. «Достижение этой цели было высшим пилотажем нашей внешней политики и за это поклон нашим дипломатам и президенту».
«Эта позиция дает нам возможность усилить влияние внешней политики Эстонии в течение следующих двух лет и выйти за рамки наших границ », - объяснила Каллас, почему избрание полезно для Эстонии.