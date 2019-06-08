Цвет стен может стать причиной плохого самочувствия

Не все цвета и оттенки красок для стен хороши, по крайней мере, не для всех комнат они подходят одинаково. Синие стены идеальны в спальне, а вот при использовании этого цвета в других комнатах он начинает вызывать усталость, пишет портал House Beautiful.

При использовании в спальне синий цвет очень приятен: он успокаивает человека, снижает кровяное давление и вызывает сонливость.

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