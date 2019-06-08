Видео: украинский футболист после победы на сербами поцеловал журналистку в прямом эфире

После встречи игрок клуба "Манчестер Сити" давал интервью в прямом эфире корреспонденту украинских телеканалов "Футбол 1/2" Владе Щегловой, более известной как Влада Седан, пишет Newsru.com . В конце диалога Александр приобнял журналистку и поцеловал.

Не исключается, что Зинченко и Седан могут состоять в отношениях. Ранее футболист в компании с журналисткой был замечен на матче чемпионата Украины между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо".