Сб, 8.06.2019
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  • Видео: украинский футболист после победы на сербами поцеловал журналистку в прямом эфире

Видео: украинский футболист после победы на сербами поцеловал журналистку в прямом эфире

Зинченко в матче против Сербии.

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после уверенной победы над национальной командой Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

После встречи игрок клуба "Манчестер Сити" давал интервью в прямом эфире корреспонденту украинских телеканалов "Футбол 1/2" Владе Щегловой, более известной как Влада Седан, пишет Newsru.com. В конце диалога Александр приобнял журналистку и поцеловал.

Не исключается, что Зинченко и Седан могут состоять в отношениях. Ранее футболист в компании с журналисткой был замечен на матче чемпионата Украины между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо".

Седан - бывшая девушка форварда "Шахтера" Андрея Борячука, который прошедший сезон провел в аренде в "Мариуполе", отмечает Чемпионат.

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