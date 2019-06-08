Видео: украинский футболист после победы на сербами поцеловал журналистку в прямом эфире

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после уверенной победы над национальной командой Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
После встречи игрок клуба "Манчестер Сити" давал интервью в прямом эфире корреспонденту украинских телеканалов "Футбол 1/2" Владе Щегловой, более известной как Влада Седан, пишет Newsru.com. В конце диалога Александр приобнял журналистку и поцеловал.
Зинченко целует журналистку на послематчевом интервью 😘🥰 pic.twitter.com/Ra2YBipErq— Sports.ru (@sportsru) 8 июня 2019 г.
Не исключается, что Зинченко и Седан могут состоять в отношениях. Ранее футболист в компании с журналисткой был замечен на матче чемпионата Украины между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо".
Седан - бывшая девушка форварда "Шахтера" Андрея Борячука, который прошедший сезон провел в аренде в "Мариуполе", отмечает Чемпионат.