Фото: на «Утином ралли» в Таллинне политик Урмас Паэт выиграл поездку в Швецию

«Утиное ралли», в ходе которого резиновые уточки участвуют в заплыве по каналу в парке Кадриорг, проводится с 2014 года. Это благотворительное мероприятие инициировано Эстонским союзом родителей больных раком детей. Их цель - рассказать о положении таких семей, а также привлечь внимание предприятий и частных лиц, которые могли бы сделать пожертвования, чтобы помочь детям с онкологией.