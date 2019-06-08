Сб, 8.06.2019
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  • Фото: на «Утином ралли» в Таллинне политик Урмас Паэт выиграл поездку в Швецию

Фото: на «Утином ралли» в Таллинне политик Урмас Паэт выиграл поездку в Швецию

Урмас Паэт на "Утином ралли".

ФОТО: Tiina Oja

В субботу, 8 июня в столичном парке Кадриорг прошло ежегодное благотворительное мероприятие «Утиное ралли».

Утиное ралли 2019

ФОТО: Tiina Oja

Первое место на «Утином ралли» заняла уточка евродепутата Урмаса Паэта. Политик выиграл поездку в Швецию, передает Postimees.

ФОТО: Tiina Oja

Все 15 000 уток были распроданы и было собрано 201 540 евро, передает ERR.

«Утиное ралли», в ходе которого резиновые уточки участвуют в заплыве по каналу в парке Кадриорг, проводится с 2014 года. Это благотворительное мероприятие инициировано Эстонским союзом родителей больных раком детей. Их цель - рассказать о положении таких семей, а также привлечь внимание предприятий и частных лиц, которые могли бы сделать пожертвования, чтобы помочь детям с онкологией.

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