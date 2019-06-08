Вот это цена! В продажу поступила эстонская клубника

Кто сегодня добрался до ярмарки в Ярва-Яани и на уличный фестиваль могли заметить, что возле польской и греческой клубники появилась и местная ягода, пишет Järva Teataja.
На ярмарке в продажу поступила выращенная в Валгамаа клубника сорта «Румба». Килограмм ягоды обойдется в шесть евро.
В то же время на ярмарке в Пайде в продаже есть и польская клубника, которая доступна в Эстонии уже некоторое время. Цена за килограмм в половину меньше — три с половиной евро. Поэтому перед покупателями стоит выбор: отдать предпочтение местной ягоде или более выгодной для кошелька.