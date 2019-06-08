Вот это цена! В продажу поступила эстонская клубника

В то же время на ярмарке в Пайде в продаже есть и польская клубника, которая доступна в Эстонии уже некоторое время. Цена за килограмм в половину меньше — три с половиной евро. Поэтому перед покупателями стоит выбор: отдать предпочтение местной ягоде или более выгодной для кошелька.