Сб, 8.06.2019
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Вот это цена! В продажу поступила эстонская клубника

Первая эстонская клубника.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Кто сегодня добрался до ярмарки в Ярва-Яани и на уличный фестиваль могли заметить, что возле польской и греческой клубники появилась и местная ягода, пишет Järva Teataja.

На ярмарке в продажу поступила выращенная в Валгамаа клубника сорта «Румба». Килограмм ягоды обойдется в шесть евро.

Клубника на ярмарке в Ярва-Яани. 

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

В то же время на ярмарке в Пайде в продаже есть и польская клубника, которая доступна в Эстонии уже некоторое время. Цена за килограмм в половину меньше — три с половиной евро. Поэтому перед покупателями стоит выбор: отдать предпочтение местной ягоде или более выгодной для кошелька.

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