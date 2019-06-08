Страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом

Страны "большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с ИИ. Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба.

Разработчики и пользователи технологий ИИ "должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности", сказано в документе. Для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек, говорится далее.

Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть "устойчивы, защищены и надежны" на протяжении всего периода их использования и не должны нести с собой "никаких неприемлемых рисков".