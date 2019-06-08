Страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом

Разработчики и пользователи технологий искуственного интеллекта (ИИ) должны уважать права человека и демократические ценности, а сами системы должны быть надежными. Эти принципы закрепили министры стран G20.
Страны "большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с ИИ. Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба.
Разработчики и пользователи технологий ИИ "должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности", сказано в документе. Для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек, говорится далее.
Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть "устойчивы, защищены и надежны" на протяжении всего периода их использования и не должны нести с собой "никаких неприемлемых рисков".
Во встрече министров стран G20 участвует и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который встретился с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросиге Сэко, чтобы обсудить двусторонние отношения стран в дигитальной и экономической сферах.