Фото: в Эстонии выпустили сувенирную монету

Об этом BNS сообщили в мэрии Вильянди, отметив, что всего было продано 350 серебряных монет. Перед горожанами и гостями выступили автор оформления монеты, студентка-художница Элизабет Юузу, президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и мэр города Вильянди Мадис Тимпсон.

На аверсе монеты символически объединены изображения зерна, рыбы, свечи и средневековой ладьи, на реверсе — герб Эстонской республики и дата — 2019.

Номинальная стоимость сувенирной монеты 8 евро, а ее продажная стоимость составляет 40 евро. Монету можно будет приобрести в отделениях Eesti Post с понедельника, 10 июня.

Всего будет отчеканено 4000 сувенирных монет. Серебряная монета 925 пробы, ее вес составляет 28,28 грамма и диаметр 38,61 мм.